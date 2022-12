El segon premi de la Loteria de Nadal de 2022 s'ha cantat a les 10:26h. És el 04074, i ha repartit 45 sèries a Puigcerdà (Cerdanya) i 45 més a Olot (Garrotxa). Més de 56 milions d'euros per població, un total de 112,5 milions d'euros. A la capital de la Garrotxa, s'ha venut a l'Administració de Loteries número 1, situada al carrer Sant Rafel. A Puigcerdà s'ha venut a l'Administració de Loteries número 1, situada a la Plaça 10 d'abril. Part d'aquestes sèries, 12 (15 milions d'euros), les ha repartit l'escola bressol de Ger a través de la botiga de queviures Cal Reus. També s'ha venut a Bilbao i Mungia (Biscaia). Aquest premi està dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, 6.250 euros per euro jugat i 125.000 euros per dècim.

Des de l'administració de Loteria del carrer Sant Rafel d'Olot, Alfredo Alfaro, el seu responsable, ha explicat que tenia 45 sèries però no sap amb exactitud si ha acabat venent tots els dècims o li n'ha quedat algun. En declaracions a RAC1 ha afegit que, el que sap del cert és que no s'han fet participacions i que tot el que s'han venut són dècims sencers.

A més, el loter d'Olot que ha repartit el segon premi va vendre la Grossa el 2018. Alfaro ha explicat en declaracions a Europa Press que aquest any ha venut 45 sèries del segon premi (04074) per finestreta, i que part del número l'ha venut a una empresa o associació, encara que no ha especificat quina: “Si ells volen ja ho diran”. Ha detallat que cap treballador de l'establiment, situat al carrer Sant Rafel número 16, ha jugat personalment amb el número premiat.

Per altra banda, el propietari de l'administració número 1 de Puigcerdà, Luís Gil, ha assegurat que “no havia donat mai cap premi de la Loteria de Nadal". En declaracions a Europa Press aquest dijous, Gil ha afirmat que se n'ha assabentat per la televisió i que fins ara "només havia venut dos premis de la Loteria del Nen". A més, ha assegurat que s'han venut totes les sèries que tenia a la venda d'aquest número i per finestreta, ja que és "un número baix". Gil ha assegurat que ha seguit el sorteig des de casa: "És un dia que faig veure com que no treballo, per no tenir gaires esperances que toca.

Al final, per cada dècim són 108.000 euros nets amb les retencions d’Hisenda, que s’emporta 17.000 euros del total. Els afavorits no han de preocupar-se de com declarar el premi, ja que a l’anar a cobrar-lo es trobaran que Hisenda ja els reté la seva part de forma automàtica. En el cas de tenir un dècim premiat en el sorteig, si és un premi inferior als 2.000 euros es podrà cobrar els diners des de les 18.00 hores d’aquest mateix dia 22 de desembre. Hi ha un termini de fins a 3 mesos per poder cobrar el dècim que hagi sigut premiat en el sorteig.

Si el premi supera aquesta quantitat de 2.000 euros, es cobrarà en entitats financeres concertades o delegacions comercials de Loteries.

Si vols comprovar si el teu dècim ha estat premiat, a continuació, entra el teu número, l'import que has jugat i coneixeràs si la fortuna t'ha somrigut.