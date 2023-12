Arriba l'esperat sorteig de Nadal. El pròxim 22 de desembre a les 9 hores s'iniciarà el gran sorteig de la Loteria de Nadal a Madrid. La majoria de població espanyola estarà atenta a la pantalla de televisió per veure si els ha tocat algun dels premis. Tot i que, en aquest cas concret, ens centrarem en Catalunya i en Girona. Vols saber la mitjana que es gasten els ciutadans de Catalunya en loteria de Nadal? I els de Girona? T'ho desvelem!

Segons l'informe de 'Loteries i Apostes de l'Estat' del 2022, Tarragona va gastar uns 48,14 euros per ciutadà, un import molt semblant al de Barcelona, que es posiciona amb uns 48,40 euros de mitjana, sent la dècima província d'Espanya amb una menor inversió envers la loteria de Nadal. I si ens volem sorprendre bé, Lleida gasta uns 105,58 euros per habitant, posant-se al capdavant de Catalunya.

I Girona?

En aquest cas, gastem menys que Barcelona i Tarragona i, per descomptat que Lleida; col·locant-nos en una mitjana per persona d'uns 40,24 euros. L'any 2022 vam comprar 158.260,9 dècims. Així doncs, quedem com els catalans que menys invertim en loteria.

Catalunya i la Loteria de Nadal

L'any passat es van vendre 1.971.341,8 dècims a Catalunya, quedant tercera d'Espanya en vendes de loteria de Nadal. Les comunitats autònomes que més van vendre van ser Madrid i Andalusia i, nosaltres, en tercera posició. I si ens endinsem amb les províncies, Madrid va quedar primera envers la quantitat de dècims venguts i Barcelona va ser la segona.