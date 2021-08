La platja de Samil, a Vigo, serà escenari durant el matí de diumenge d'un passeig reivindicatiu organitzat per PACMA en el qual propietaris de gossos i els seus animals es mobilitzaran per exigir que se'ls permeti accedir junts a les platges, rius i altres llocs d'espargiment

Segons explica el Partit Animalista en un comunicat, no existeix cap informe higiènic-sanitari que relacioni la presència d'animals a la platja amb insalubritat o riscs pels banyistes, per la qual cosa lamenten que tan sols es permeti l'accés amb gossos a poc més d'un centenar de platges a tot Espanya.

"No hi ha registres de problemes de convivència en les poques platges en les quals està permès l'accés a animals. És injust que no sigui una cosa generalitzada", assenyalen.

L'acció #PraiasParaTodos aboca per una "convivència harmònica" entre persones i animals a les platges i altres espais d'oci.

"Veiem com es realitzen botellots, pícnics i festes a les platges, que moltes vegades queden coberts d'escombraries. Els animals són més respectuosos amb l'entorn, no tiren plàstic ni vidre. L'important és que les persones que els acompanyin siguin respectuoses i recullin les deposicions", argumenten des de PACMA.