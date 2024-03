Les mascotes, en alguns casos, són una gran companyia, sobretot per a aquelles persones que se senten soles i necessiten estar amb algú. I de totes les mascotes, l'opció preferida són els gossos. Ells, gairebé com si fossin els nostres fills, són els primers a alegrar-se quan arribes a casa després d'una jornada maratoniana de feina. També estan tristos si tu ho estàs. En definitiva, cal cuidar-los el màxim possible, oi?

Ara bé, detectar un problema de salut en un gos no és tan fàcil com en una persona perquè es poden confondre les senyals. Per això els veterinaris estan insistint en la necessitat d'analitzar els seus excrements per detectar qualsevol anomalia. En concret, cal parar atenció a tres característiques clau: color, fermesa i uniformitat. El color ha de ser marró molt fosc; si és blanc o marró molt clar, el gos pot haver ingerit ossos.

ha de ser marró molt fosc; si és blanc o marró molt clar, el gos pot haver ingerit ossos. La fermesa ha de ser similar al nostre cas: si és molt líquida, és diarrea i pot ser deguda a la ingestió d'aliments en mal estat o una mala digestió.

ha de ser similar al nostre cas: si és molt líquida, és diarrea i pot ser deguda a la ingestió d'aliments en mal estat o una mala digestió. Pel que fa a la uniformitat, si aquestes presenten variacions, hi pot haver problemes intestinals. Això és el que li passa al teu gos o gat si menja pa Vigila aquests paràmetres de prop, i així podràs detectar què li passa al teu gos abans que es tracti d'una malaltia més greu.