El pilot i únic ocupant de l'ultralleuger que s'ha estavellat en un camp a tocar de l'aeròdrom de Viladamat (Alt Empordà) ha mort arran de l'impacte. La víctima, un home de 54 anys, era veí de Llambilles (Gironès). El sinistre ha passat poc després de dos quarts de tres de la tarda. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís per part d'un testimoni, que és pilot comercial, i que ha vist com l'aeronau perdia altura i picava contra el terra poc després d'enlairar-se. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat Bombers, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. Entre aquests, agents d'investigació del cos i la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria. Es desconeixen les causes que han fet que l'aparell s'accidentés.

La companyia gironina Grup Padrosa, amb seu a Llers (Alt Empordà), s'ha aliat amb el fons gestor d'infraestructures TIIC per crear la primera plataforma europea d'àrees d'estacionament segures per a camions. En una primera fase, el projecte mobilitzarà fins a 250 milions d'euros, que permetran construir 17 aparcaments a sis països d'Europa. Principalment a França, Itàlia i Alemanya, tot i que també se'n faran a Holanda, Àustria i Eslovènia. L'aliança entre la companyia empordanesa i TIIC, però, és molt més ambiciosa. Perquè preveu mobilitzar més de 600 milions d'euros per estendre la seva xarxa d'aparcaments arreu del continent, arribant a gestionar-ne fins a 46 arreu de disset països. "És una inversió històrica", destaquen les dues companyies.

Els germans Joan, Josep i Jordi Roca han estat qualificats com a «herois de l’alimentació» per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) per «promoure sistemes agroalimentaris ambientalment sostenibles, socialment justos i econòmicament inclusius». La FAO destaca que l’objectiu dels Roca és «posar en primer pla la importància de la biodiversitat i parlar amb experts internacionals (...) sobre les solucions per protegir-la i com contribueix a una dieta saludable, millora els mitjans de vida rurals i reforça la resiliència de les persones i les comunitats».

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que els pressupostos que l'any que ve inclouran una ajuda de 100 euros per alumne per reduir l'increment dels costos associats a l'escolarització. Se'n podrien beneficiar les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats d'I3 a 4t d'ESO tant del sistema públic com del concertat. El Govern calcula que suposaria 100 MEUR, per tant, un terç del total d'ajudes anticrisi que ascendeixen a gairebé 300 MEUR. La gran majoria, 260 MEUR estan vinculades als comptes de l'any que ve. I només les que fan referència a ajuts a lloguer per a joves i l'ampliació del bo social tèrmic s'afegeixen als pressupostos actuals.

Aíto García Reneses, l'entrenador del Bàsquet Girona, ha passat revista aquest matí a la situació de l'equip a 24 hores per l'esperadíssima estrena a la Lliga Endesa contra el Reial Madrid (demà, 21h). El tècnic ha confirmat la baixa de Jaume Sorolla, afectat per una fascitis plantar, ha detallat que Garino "està cada dia millor, però fa molt temps que està inactiu" i ha assegurat que per guanyar als actuals campions "haurem de donar el màxim esforç durant els 40 minuts". El tècnic, tot i que la batalla es presenta desigual pel potencial dels blancs, creu que poden tenir opcions: "no sempre guanyen els favorits, i això també ens pot passar alguna vegada a nosaltres, que pensant que som favorits, perdem".