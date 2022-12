L'excel·lència informativa i el valor dels continguts periodístics són, per als principals editors dels mitjans espanyols, les claus per a avançar i consolidar els models de pagament, tal com han destacat avui Luis Enríquez, CEO de Vocento, Aitor Moll, CEO de Prensa Ibérica, Carlos Núñez, president executiu de Prisa Media, i Carlos Godó, CEO del grup Godó, durant la seva intervenció en la conferència anual de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Claus 2023.

En aquest sentit, Luis Enríquez ha apuntat que amb el nou model «s'està recuperant la inèrcia del periodisme». Aitor Moll ha destacat la necessitat de «posar tots els nostres esforços en què la qualitat del nostre contingut avanci sobre aquest soroll generalitzat que tenim en el nostre dia a dia». Carlos Núñez ha assenyalat que «les subscripcions són una palanca crítica» i que «ningú paga per alguna cosa que no té valor». I Carlos Godó ha subratllat l'aposta del seu grup per «el prestigi de la capçalera i la qualitat dels continguts». Els editors han repassat els reptes i oportunitats que afrontaran l'any vinent els mitjans de comunicació, han destacat l'acceleració en la transformació digital després de la pandèmia, han subratllat la importància de la tecnologia en el desenvolupament dels models de pagament en nom de la personalització de la proposta informativa, i han criticat l'avantprojecte de llei d'Informació Classificada. «No hi ha informació no publicable», ha assenyalat Luis Enríquez, que ha mostrat el seu «complet i categòric rebuig» a l'esborrany de la norma. Així mateix, han destacat la importància de l'alfabetització mediàtica en la lluita contra la desinformació i la manipulació i l'oportunitat del periodisme de qualitat en aquest context. La convergència tecnològica, el paper de les aliances en l'evolució del sector, l'adaptació dels continguts als formats que demanden les noves audiències o la llibertat de premsa, també han format part de la conversa que ha moderat la directora general d'AMI, Irene Lanzaco. Finalment, els editors han mostrat la seva preocupació pel nou mesurador, GfK, perquè «no reflecteix la realitat i no està sabent mesurar les capçaleres petites», ha destacat Moll. Carlos Godó, per part seva, ha subratllat que el mesurador «no ha acabat de complir els seus compromisos adquirits». Una situació que produeix «frustració» en el sector, segons Enríquez, i que «resta credibilitat» al mesurament, segons Núñez. Els editors han fet valdre el paper dels corresponsals en la cobertura informativa de la guerra d'Ucraïna i enaltit el paper dels professionals, als quals han traslladat la seva felicitació pel reconeixement d'AMI. A aquesta felicitació també s'ha sumat la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, que ha inaugurat prèviament el programa de Claus 2023 i ha destacat la labor informativa dels corresponsals. Celebració de l'esdeveniment anual d'AMI, Claus 2023 Claus 2023 ha comptat amb la participació de Santiago Muñoz Machado, director de la Reial Acadèmia Espanyola; Mira Milósevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano; Narciso Michavila, president de GAD3; el periodista Iñaki Gabilondo; Desirée García, directora Digital de l'agència EFE; i Sulina Connal, directora general de News and Books Partnerships a Europa de Google. L'esdeveniment que s'ha celebrat aquest dijous a Madrid ha comptat amb el suport de WAN-IFRA i el patrocini de Google, Endesa, Telefónica, Cedro, Chartbeat i Protecmedia. Sobre AMI L'Associació de Mitjans d'Informació representa i actua com a interlocutors dels mitjans d'informació espanyols davant institucions nacionals i internacionals i associacions de mitjans de tot el món. En l'actualitat, suma a 26 grups editorials de mitjans d'informació nacionals i regionals, econòmics i esportius que, diàriament, realitzen a Espanya l'activitat de recerca, cobertura i divulgació de l'actualitat informativa nacional i internacional en tota mena de suports amb l'objectiu de facilitar la millor informació possible als ciutadans.