Deixar de vendre cigarrets és un repte complicat i més si aquest repte ve d'una companyia tabaquera. Un dels encarregats de dur a terme amb èxit aquest desafiament és Enrique Jiménez, director general de Philip Morris a Espanya i Portugal.

Encara que sembli un objectiu insòlit, des de la companyia estan convençuts que es pot assolir gràcies al profund procés de transformació tecnològica en què està immers Philip Morris des de fa més d'una dècada, i en què ja ha invertit més de 9.000 milions de dòlars. En aquell moment, no només va començar un procés de canvi i d'innovació basat en la ciència, també s’ha promogut i liderat una transformació sense precedents dins la indústria del tabac.

En paraules d'Enrique Jiménez, aquest procés l'estan vivint “amb enorme humilitat perquè hi ha moltes coses noves per aprendre i altres per desaprendre, i alhora amb flexibilitat per adaptar-nos als canvis i per comunicar en tot moment a la societat què és el que estem intentant aconseguir”, assenyala el responsable de l'empresa a Espanya i Portugal.

La innovació és clau per continuar millorant

La innovació juga un paper fonamental en la transformació no només de la companyia, també del sector del tabac. "M'atreviria a dir que la innovació juga un paper fonamental en la transformació de tots sectors, perquè de fet no hi ha cap sector d'activitat que no estigui involucrat avui dia en algun tipus de procés de transformació", conclou Jiménez. En el cas de Philip Morris aquest canvi de paradigma va totalment unit a la ciència, cosa que els ha permès constatar, mitjançant tota la seva investigació, que eliminar la combustió i el fum suposa una alternativa potencialment menys perjudicial per a tots aquells adults que altrament seguirien fumant cigarretes.

L'empresa ha apostat tant per la innovació que, des dels seus dos centres de recerca a Suïssa i Singapur, ja compten actualment amb 4.600 patents registrades, cosa que els situa en la posició 45 en el rànquing d'innovació a Europa, sent la única companyia tabaquera present al Top 50 d'aquest rànquing, i amb 6.300 patents pendents de registre.



Per contra, el repte més gran al qual s'enfronten és la confusió que hi ha al voltant dels dispositius sense fum. La realitat és que avui dia “a Espanya hi ha 9 milions de fumadors i ens trobem amb la dificultat de fer-los arribar informació rigorosa sobre l'oportunitat que suposen aquests productes, ja que hi ha una enorme desinformació i confusió al voltant del que són i les diferències que aporten respecte a la cigarreta”.

En aquest sentit, l'empresa de recerca independent Povaddo, per encàrrec de Philip Morris International, va fer l'any passat una enquesta que va revelar que 8 de cada 10 fumadors adults considerarien canviar-se a alternatives sense combustió si sabessin la ciència que hi ha al darrere. És clau, per tant, que els fumadors adults tinguin accés a informació veraç i rigorosa sobre la base de la ciència perquè puguin prendre decisions informades.

És possible que algun dia diguem adeu a les cigarretes?

Per a Enrique Jiménez, no té sentit continuar cremant tabac al segle XXI. El que té sentit és deixar completament el consum de tabac o nicotina en qualsevol de les seves formes o, si no, passar a les alternatives lliures de fum. “Nosaltres pensem que és totalment possible que, en un termini de temps relativament curt, en alguns països en 10 o 15 anys, es pugui parlar de deixar de vendre cigarretes”, afegeix.

No obstant això, per assolir aquest objectiu com més aviat millor és necessari que els fumadors adults tinguin accés a informació veraç i clara sobre l'avantatge que suposen les alternatives sense fum. A més, caldrà comptar amb la col·laboració d'administracions, societats mèdiques i altres competidors del sector que inverteixin en innovació per accelerar un canvi que, com diu el responsable, “és totalment factible”.

Per a Jiménez és normal que hi hagi veus que vegin amb escepticisme el procés de transformació tan profund i tan sorprenent que està encapçalant Philip Morris en el seu sector. Però avui dia, explica el director general, “comptem amb prou evidència científica per demostrar que els nostres productes són una millor opció que seguir fumant cigarretes. A més dels nostres estudis, hi ha 10 organismes reguladors i més de 50 estudis independents que avalen que els nostres dispositius d'escalfament de tabac redueixen significativament l'exposició a substàncies perjudicials i potencialment perjudicials. Estem davant d'una oportunitat que hem d'explorar si volem reduir el dany en matèria de tabac, l'escepticisme només fa frenar el progrés cap a un futur lliure de fum”. En aquest sentit, tots els resultats de la companyia es troben publicats a la web de pmiscience.com

Per al responsable, el més important és tenir un debat basat en ciència, on la ciència estigui al centre, fora de posicions dogmàtiques.

Un procés de canvi satisfactori cap a alternatives sense fum

La valoració de la tabaquera és satisfactòria perquè “al llarg d'aquests darrers vuit anys, des que el producte es va començar a comercialitzar al Japó i a Itàlia, hem anat desenvolupant una gamma que segueix viva, perquè anem fent nous llançaments”. I és que els dispositius d'escalfament de tabac de Philip Morris tenen avui dia més de 20 milions d'usuaris a tot el món i ja constitueixen un 30 % dels seus ingressos globals.

“Al mateix temps que satisfactori és excitant, però és un procés que continua viu. Nosaltres confiem que l'any 2025 aquests productes ja constitueixin el 50% dels nostres ingressos a nivell mundial. Estem parlant de productes que fa una dècada no existien, de manera que seria un salt enorme.”

Segons Jiménez assolir aquest futur sense el fum de les cigarretes és factible, i és una missió que no té marxa enrere

Com serà el futur de la companyia?

“Apassionant i difícil, però per hi estem profundament compromesos”, subratlla el director general. El projecte de futur de la companyia requerirà tenacitat, perquè no necessàriament serà fàcil, però d'altra banda obre les portes a noves àrees com ara la de benestar, en què la companyia espera tenir ingressos més de 1.000 milions de dòlars en només dos anys.

L'objectiu és molt clar “volem un món lliure del fum de les cigarretes i per això és fonamental que els que no fumen no comencin, que els que fumen ho deixin, però si no ho volen deixar, que passin a uns nous productes que, evitant la combustió, suposen una millor alternativa en comparació amb les cigarretes, sobre la base del que ens diu la ciència”, comenta Jiménez.