La innovació és un factor clau per avançar en la transició energètica i la sostenibilitat. A mesura que la demanda d'energia sostenible augmenta i el canvi climàtic es fa cada cop més evident, cal trobar noves maneres de produir, distribuir i utilitzar l'energia de manera més eficient i sostenible.

El paper dels biocombustibles en la transició energètica

Els biocombustibles tenen un paper clau en la transició energètica. Són una font d'energia sostenible que s'obté a partir de materials orgànics, com plantes i altres residus, i tenen múltiples avantatges: l'ús de residus per a la fabricació promou l'economia circular i redueix l'impacte d'aquests residus en el medi ambient; són químicament anàlegs als combustibles fòssils, cosa que permet el seu ús de forma immediata en substitució d'aquests sense necessitat de realitzar cap modificació en els motors (cosa que ajuda a una ràpida descarbonització de sectors de complexa electrificació); a més, hi ha tecnologies madures per dur a terme la seva producció, i fins i tot, en certs casos, es poden utilitzar instal·lacions ja existents per a la seva fabricació. L'ús de biocombustibles redueix significativament la quantitat de CO2 emès a l'atmosfera, ja que els residus orgànics que es fan servir per produir-los han absorbit CO2 prèviament durant el desenvolupament.

Alguns dels biocombustibles avançats en què més s'ha invertit per impulsar-ne el desenvolupament són el biometà, un gas renovable amb característiques similars a les del gas natural, que s'obté a partir de residus orgànics; el biodièsel, que es produeix a partir de matèria d’origen vegetal; l'hidrobiodièsel, que s'obté mitjançant processos d'hidrotractament d'olis o greixos; biojet, produït mitjançant l'hidrotractament i craqueig/isomerització d'olis vegetals o greixos; biogàs que s'obté a partir de residus agrícoles, aigües residuals o residus urbans; biobutanol produït per fermentació de biomassa; o bioetanol que s'obté mitjançant fermentació de sucres o de residus lignocel·lulòsics.

Hidrobiodièsel, un biocombustible avançat

L'hidrobiodièsel (HBD) consisteix en un dièsel produït mitjançant la hidrogenació i craqueig de greixos i olis vegetals. Les seves propietats el converteixen en l'alternativa ideal per ser utilitzat en motors dièsel. Cepsa aposta per aquest combustible sostenible reconvertint una de les seves antigues unitats de refinació ubicada al seu Parc Energètic La Rábida a Huelva en una nova planta per a la producció de biocombustibles de primera i segona generació, que té la capacitat de reduir les emissions de CO2 fins a un 90%.

La producció d'aquest hidrobiodièsel a la planta de Huelva puja a quatre-centes tones diàries, que augmentaran en el futur fins a les vuit-centes tones.

En aquesta instal·lació es produeix hidrobiodièsel, a partir d'oli vegetal, de residus vegetals o de greixos no destinats al consum humà (SANDACH), cosa que marca una nova fita en l'estratègia Positive Motion de la companyia, amb què Andalusia es col·loca al centre de la transició energètica i l'economia circular.

La inversió en R+D ha estat clau per poder desenvolupar aquest projecte. En aquesta transformació han jugat un paper fonamental la modificació del catalitzador (substància que promociona les reaccions químiques necessàries per a l'obtenció del biocombustible) i la millora de la metal·lúrgia de la planta. Segons Jorge Acitores, director del Parc Energètic La Rábida, “el compromís dels nostres equips amb la seguretat a més del medi ambient i la descarbonització han estat clau per al desenvolupament d'aquest projecte. El talent i la innovació dels nostres professionals permeten accelerar el nostre objectiu de convertir-nos en un referent de la transició energètica al sud d'Europa”.

Cepsa produirà anualment 2,5 milions de tones de biocombustibles avançats el 2030, de les quals 800.000 tones seran combustibles sostenibles per a l'aviació (SAF).