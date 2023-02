L’activitat turística de les Illes Balears pot convertir-se en el paradigma de la transformació cap a un model sostenible. Ha començat un procés de canvi per superar l'actual sistema productiu i derivar-lo cap a un altre que aconsegueixi superar el debat de les xifres i generi impactes positius en la societat.

El turisme és la principal indústria balear generadora de riquesa que se situa al capdavant d'aquesta transició cap a la sostenibilitat. Atesa la seva importància, és capaç d'impulsar la resta de l'economia de l'arxipèlag perquè adopti aquest model més equilibrat.

Les característiques que defineixen l'activitat turística sostenible han de combinar la creació de riquesa al territori insular amb altres paràmetres que abasten aspectes com la protecció mediambiental, la igualtat i la justícia social, el desenvolupament econòmic i l'ocupació de qualitat. La naturalesa és un dels principals atractius de les illes, per la qual cosa la conservació dels recursos naturals i territorials resulta essencial, cosa que comporta la cura de la biodiversitat i els ecosistemes. A més, la sostenibilitat s'ha d'aplicar també a la promoció de la diversitat cultural, el suport de les economies locals i la millora del benestar dels residents a les Illes Balears.

L'economia circular ajuda a impulsar la sostenibilitat turística

La Unió Europea està compromesa amb el desenvolupament de l'activitat turística minimitzant-ne l'impacte sobre el medi ambient i la cultura local alhora que genera ingressos i ocupació per a la població local. El Govern balear, juntament amb la societat, han assumit els criteris d'Europa per desenvolupar el model sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Alhora, les Balears es consolida com una destinació viable i competitiva.

La nova llei turística

Els canvis legislatius que ha promogut el Govern estan accelerant el procés de transformació. La Llei per a la Circularitat i la Sostenibilitat en el Turisme proposada pel Govern balear és un bon exemple del repte d'aconseguir una nova organització econòmica que permeti el progrés de les illes. La nova llei turística busca convertir el sector turístic en l'impulsor de la regeneració social i la preservació del medi ambient.

L'activitat turística es pot convertir en impulsora de la competitivitat sostenible. En aquest sentit, l’economia circular ocupa un lloc destacat en aquest impuls ja que és un vehicle per a la sostenibilitat que ajuda a l’equilibri econòmic, social i mediambiental. Aquest sistema destaca per ser més eficient en l’ús dels recursos i ajuda a pal·liar els efectes negatius del canvi climàtic i minimitzar la pèrdua de biodiversitat.

La nova llei turística promou la regeneració social i la preservació mediambiental

La innovació, l'optimització de processos i el nou disseny de productes i serveis basats en un consum responsable caracteritzen l'economia circular. Entre les bases d’aquest model econòmic destaquen el reciclatge, la prohibició de generar residus i la capacitat de generar ocupació de qualitat que ajudi a la cohesió social.

El turisme pot contribuir a complir els objectius de desenvolupament sostenible contemplats en l'economia circular i establerts a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Ajuden a fer realitat aquest repte d'un turisme sostenible, la producció i el consum responsable, el treball decent, l'energia no contaminant i assequible, les ciutats i les comunitats sostenibles, l'acció pel clima i la vida dels ecosistemes terrestres.

El sector turístic de les Illes Balears sempre ha estat pioner en el desenvolupament de canvis que han ajudat a millorar aquesta activitat a nivell global. Ara, fa un pas més en aquesta transformació amb la seva aposta per un model sostenible que abasta totes les dimensions des de la millora de l'experiència del turista fins a la qualitat de vida dels residents, l'ocupació i les condicions laborals. Una transformació per fer compatible el creixement amb la cura mediambiental.