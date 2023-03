L'escassetat d'experts digitals limita les perspectives de creixement dels països i la capacitat de les empreses per innovar, segons l'informe de l'Índex de l'Economia i la Societat Digital (DESI) del 2022, elaborat per la Comissió Europea. Així, el 55% de les empreses de la UE van assenyalar dificultats per cobrir vacants especialitzades en Tecnologies de la Comunicació i Informació (TIC), una àrea en què la bretxa de gènere és significativa: les dones especialistes en TIC representen només el 19% del total de professionals, tant a Espanya com a la UE. Per això, en el Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest dimecres, 8 de març, les Nacions Unides aposten pel tema "Per un món digital inclusiu: innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere".

En aquest marc, Aqualia llança, un any més, la seva campanya al voltant de la web www.aqualiaigualdad.com per posar en relleu, en línia amb el missatge de l'ONU, la seva aposta pel talent femení donant visibilitat a dones inspiradores i innovadores que en el dia a dia serveixen d'exemple i obren el camí per a les nenes. Dones inspiradores, referents reals Sota el lema “Dones reals i inspiradores”, Aqualia convida a compartir una imatge al costat d'una dona “referent” que, en el seu dia a dia i en el seu entorn sigui exemple d'inspiració pel seu talent innovador, explicant per què l'admiren. Els participants també poden donar suport a l'acció compartint una foto de si mateixos amb un gest: la mà sobre l'ull en posició d'OK, que simbolitza la visibilitat de la dona en la innovació. Aquest any, el lloc web tindrà una secció especial anomenada "Dones innovadores" que mostrarà dones reals que n’inspiren altres a seguir els seus passos. La gent pot compartir les seves fotos i missatges a les xarxes socials utilitzant el hashtag #AqualiaIgualdad. Aqualia i la Fundació Adecco també participen en el reportatge #EmpleoParaTodas, un esforç conjunt per donar feina a dones víctimes de violència de gènere, tracta d'éssers humans i exclusió social. El projecte pretén que aquestes dones descobreixin el seu talent, desenvolupin habilitats professionals i personals i rebin formació. Aqualia també duu a terme activitats de voluntariat i campanyes de sensibilització, i publica informes, entre altres coses. Un dels projectes més significatius és el campament d'ocupació, que ajuda a la integració social. Recolzant el talent femení Aqualia ha engegat diverses iniciatives per promoure la igualtat de gènere i el desenvolupament professional de les dones. Entre elles destaquen un Programa de Mentoring per a la Promoció del Talent Femení i un Programa de Desenvolupament per a la Gestió de Dones amb Alt Potencial. A més, la companyia participa en diverses iniciatives de sensibilització en matèria d'igualtat i ha obtingut el segell Empresa Familiarment Responsable (efr), convertint-se el 2017 en el primer operador públic nacional d'aigua en aconseguir aquesta distinció. Aqualia també prioritza la conciliació entre la vida laboral i personal dels seus professionals, vetllant per preservar les oportunitats de promoció i accés a la formació. L'empresa ofereix formació especialitzada per promoure la conciliació de la vida laboral i familiar i també té el distintiu "Igualtat a l'Empresa" (DIE) del Ministeri d'Igualtat, que reconeix les empreses compromeses amb la igualtat de gènere. Recentment, la companyia ha signat un conveni amb el Ministeri d'Igualtat (Delegació del Govern contra la Violència de Gènere) per sensibilitzar i promoure la conscienciació social en el marc de la iniciativa “Empreses per una societat lliure de violència de gènere”. Aqualia, primera empresa del sector certificada per AENOR en objectius de desenvolupament sostenible, considera que l'aigua és essencial per al desenvolupament i pot ser un catalitzador del canvi per crear una societat més justa i equitativa, objectiu primordial dels ODS de les Nacions Unides.