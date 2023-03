Prop de 100.000 persones han visitat la 32a edició del Saló de l'Ensenyament, un 17% més que el 2022 i superant així totes les expectatives inicials, segons ha informat Fira de Barcelona. El certamen ha tancat les portes aquest diumenge després de cinc dies a Fira de Montjuïc amb un total de 220 expositors que han donat a conèixer la major oferta d'estudis de batxillerat, graus universitaris, estudis superiors, complementaris, de formació professional, art, idiomes i esport per al curs 2023-24. Els estudis universitaris i els cicles de Formació Professional (FP) relacionats amb les ciències de la salut, l'economia i l'enginyeria han estat els més sol·licitats pels joves i les famílies que han visitat el Saló de l'Ensenyament.

Els graus de medicina, psicologia, administració i direcció d'empreses, dret, biociències o infermeria, així com els programes relacionats amb les ciències socials i jurídiques, l'arquitectura o la informàtica han estat alguns dels estudis més demandats pels visitants a la 32a edició del certamen. En el camp de la Formació Professional (FP), els cicles de matèries com l'administració i les finances, educació infantil, comerç i màrqueting, ensenyaments artístics, l'esport o els serveis a la comunitat, juntament amb estudis vinculats a la sanitat com auxiliar d'infermeria o farmàcia també han tingut gran acceptació.

Amb un total de 150 activitats, el servei d'orientació a l'alumnat ha estat el gran atractiu del saló. En aquest sentit, en aquesta edició de 2023, més de 18.000 persones (un 56,4% de les quals dones i un 42,9% alumnat de l’ESO) han estat ateses tant als punts habilitats pel Departament d'Educació i el Departament de Recerca i Universitats com als que ha disposat el mateix Saló de l'Ensenyament. Pel que fa als temes que han despertat més interès: qüestions com decidir entre batxillerat o cicles formatius, les matèries que donen forma al nou batxillerat, les proves d'accés a la Universitat i la nota de tall per entrar-hi.

La propera edició del Saló de l'Ensenyament tindrà lloc del 13 al 17 de març del 2024.