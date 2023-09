Avui, tots els grans certàmens europeus i americans apliquen estratègies per reduir les emissions de CO2, generar menys residus i fer un ús més eficient de l'energia. Fins i tot han començat a auditar i compensar les emissions de carboni.

Els organitzadors d'aquests certàmens van començar amb petits gestos, com ara la reducció dels plàstics d'un sol ús o la utilització de materials reciclables, però avui apunten objectius cada vegada més ambiciosos i mesurables. El Festival de Berlín, per exemple, que va ser el primer a mesurar la seva petjada de carboni, ja ha assolit l'objectiu de fer servir només energia renovable i el 2023 va optar fins i tot per aprimar la programació per contribuir a la sostenibilitat de l'esdeveniment.

Cada any, aquests certàmens es reinventen per reduir una mica més el seu impacte al medi ambient, introduint mesures alternatives que van des de la creació de seccions específiques per promoure valors mediambientals (Sundance) a certificats voluntaris per mesurar la petjada de carboni generada per les produccions exhibides o el cobrament en les entrades d'una taxa per compensar les emissions (Cannes).

El camí cap a un festival neutre amb carboni

Al Festival de Sant Sebastià, que aquests dies celebra la seva 71a edició, els seus organitzadors han decidit ser més ambiciosos i s'han compromès a convertir-lo en un “esdeveniment carboni neutral” en cinc anys. La seva estratègia de descarbonització se centra principalment en el transport, que el 2022 va generar el 40% de les emissions del certamen. Aquest any, l'organització comptarà amb el suport de Repsol per “permetre fer un salt qualitatiu en la reducció d'emissions del festival”, segons explica Amaia Serrulla, responsable de sostenibilitat del festival.

“Donostia és la cita cinematogràfica més important a nivell espanyol i una de les més importants a nivell internacional. Els ulls de la indústria estan posats a la ciutat i en el Festival durant aquests dies i si és possible utilitzar aquesta exposició per a alguna cosa positiva, d'alguna manera, el Festival té la responsabilitat de fer-ho. Més enllà de reduir la seva petjada particular, cosa que també és important, el principal valor és conscienciar”, assenyala.

Combustibles renovables i cotxes elèctrics

Entre els grans noms que aquest any acudiran a la cita donostiarra destaquen estrelles internacionals com Juliette Binoche i Mads Mikkelsen i directors espanyols com Fernando Trueba, Isabel Coixet o Juan Antonio Bayona. Perquè la mobilitat del Festival sigui més sostenible, Repsol ofereix diferents solucions energètiques com ara combustibles renovables 100%, que tenen zero emissions netes i han estat fabricats a partir de diferents residus orgànics com ara l'oli de cuina usat.

Pel que fa als vehicles elèctrics i híbrids endollables, la companyia ha posat a disposició del festival tota la seva xarxa de recàrrega pública a la ciutat de Sant Sebastià, amb set punts instal·lats i operatius, i dos punts addicionals portàtils que se situaran en una cèntrica avinguda de la capital donostiarra.

“Un dels nostres principals objectius és garantir que el transport que utilitzem al Festival sigui el més sostenible possible. Això implica augmentar la flota de cotxes elèctrics o optar pel tren en comptes de l'avió per a tots els desplaçaments interns i en cas de fer servir l'avió fer-ho amb companyies que tinguin polítiques de sostenibilitat”, explica Serrulla.

Al marge de la mobilitat, Repsol també farà servir el combustible renovable 100% per alimentar els dos grups electrògens que s'encarregaran d'il·luminar la festa de la Gala de Clausura del Festival, que se celebrarà el proper dissabte 30 de setembre. A més, la companyia ha instal·lat un cub solar a la plaça Okendo, que subministrarà electricitat d'origen renovable als suports publicitaris i pantalles que cada any s'instal·len en aquesta cèntrica plaça, on hi ha el Teatre Victoria Eugenia i l'Hotel María Cristina, i que també servirà de punt de recàrrega per a telèfons mòbils.

L'estratègia de descarbonització empresa pel festival en els darrers anys comença a donar resultats. Segons el mesurament efectuat per la consultora independent CREAST, la disminució de materials d'un sol ús, l'apagat més aviat de l'emblemàtic Kursaal, l'ús de tecnologia d'il·luminació LED o l'eliminació gairebé completa de la impressió en paper han aconseguit una reducció considerable de la seva petjada de carboni. Pel que fa als residus generats, més del 85% es recicla o reutilitza amb mesures de contenció que inclouen des de l’ús d’acreditacions biodegradables a la fabricació amb material reciclat de les alfombres vermelles del Kursaal i del Victoria Eugenia, que es reconverteixen en peces de roba al final de cada edició.

L'exemple de Sant Sebastià i altres grans festivals posa de manifest com gran part de la indústria ja està fent passos en la direcció correcta, demostrant que el glamur i la sostenibilitat configuren un bon repartiment, llevat que a un productor se li acudeixi promocionar un ‘blockbuster’ d'acció amb les acrobàcies de diversos caces a la badia de Cannes.