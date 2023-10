Luis Conde ho ha tornat a fer. El fundador de Seelinger i Conde, i president del Saló Nàutic de Barcelona -entre moltes altres activitats de l'empresari català- ha reunit a la seva masia de La Fonteta (Baix Empordà) bona part de la societat civil catalana i madrilenya. Més de 400 persones es varen reunir ahir al tradicional ‘Civet’. La ‘Trobada del diàleg’ -el títol que encapçalava el menú del dinar, en el qual el civet es va presentar amb una nova interpretació del plat tradicional, obra del grup NoMo- va culminar la desena edició amb infinitat de cares conegudes del món dels negocis i la política.

El morbo estava servit. Després de declinar Feijóo la seva participació, el dubte era si membres destacats del Partit Popular hi serien presents. Alguns pensaran que el moment no era el més favorable; altres, en canvi, pensaven que, malgrat la delicada situació, era bo escoltar el to de determinats missatges en un ambient relaxat, a pesar del poc impacte que puguin tenir a la pràctica. Així es pogué veure Cuca Gamarra, Ana Pastor o Juan Bravo. Y va repetir Fernando López Miras, igual que Pablo Casado, relaxat i centrat en la seva nova faceta professional. Hi hagué moltes converses al voltant d'Andoni Ortúzar i Joseba Aurrekoetxea, que no es perden les trobades de La Fonteta, una de les zones més boniques de Catalunya.

Rodejats de vinyes i amb l'energia de molts voluntaris que van fer impecable l'organització i amb la col·laboració de la Fundació 1957 -organització d'assistència a joves i noies amb Síndrome de Down- els ministres de l’actual Govern espanyol en funcions Félix Bolaños i Raquel Sánchez, conversant amb Salvador Illa, Roger Torrent, Jordi Collboni o el president de KPMG, Juanjo Cano.

Artur Mas tampoc sol fallar, com va destacar Conde a la seva intervenció. Els que sí van fallar varen ser bona part dels de Junts per Cat, sobretot els del grup municipal de Barcelona, amb Xavier Trias al capdavant. I és que es casava el Jordi Martí, company de tots ells, i la cerimònia l’oficiava l'exalcalde de Barcelona.

Precisament, una de les sorpreses va ser la protagonitzada per Iván Espinosa de los Monteros (un dels més sol·licitats a les selfies clàssics del públic més jove) i Rocío Monasterio.

Després del Civet sempre s’acaba amb una de les postes més típiques d'aquesta zona de Catalunya, el recuit de la Fonteta, de més cremositat i textura suau, que sol acompanyar-se amb mel. Y amb cava. Com el de José Luis Bonet Ferrer (Freixenet), un dels pocs empresaris que més sovint ha sortit a defensar davant en públic els perjudicis del ‘procés’ pels interessos de Catalunya, una de les persones més sòlides i consistents de la societat civil del passat, que reunia el millor de Madrid i Catalunya, la que considerava que totes dues es complementen meravellosament i que part de la nostra riquesa deriva d'aquesta diversitat territorial.

Però hi ha quelcom indiscutible. I és que poca gent a Espanya pot reunir tanta gent de tantes característiques i en situacions tan complexes políticament com ho fa Luis Conde.