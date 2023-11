Amazon ja ho té tot a punt per a la Setmana de Black Friday. Hem tingut l'oportunitat de visitar el seu centre logístic Amazon Robotics a Illescas, Toledo, i hem comprovat que ja està preparat i rebent tot l'estoc necessari per a una de les setmanes d'ofertes més importants de l'any. A aquest lloc estratègic, les grans marques, col·laboradors comercials i pimes envien els seus productes perquè des d'allà es distribueixin de manera precisa i ràpida per Espanya i Europa.

Amb 4 plantes robòtiques que ocupen l'espai equivalent a 17 camps de futbol i equipades amb la tecnologia més capdavantera, els empleats i empleades organitzen, empaqueten i distribueixen cada paquet amb una precisió absoluta. I sempre enfocats a proporcionar la millor experiència possible per al client; una premissa que els guia en totes les decisions, processos i innovacions.

La majoria dels articles enviats per Amazon des de l'1 de novembre fins al 31 de desembre de 2023 poden ser tornats fins al 31 de gener de 2024

La Setmana de Black Friday d'Amazon et brinda l'oportunitat d'anticipar-te a les compres nadalenques i fer-ho a preus molt baixos i amb terminis de lliurament ràpids, fins i tot el mateix dia, com explica Daniel Arenas, responsable de promocions retail a Amazon Europa: “ La Setmana de Black Friday, que a Amazon comença el 17 de novembre i s’allarga fins dilluns 27 d'aquest mateix mes, és una oportunitat única per avançar les compres de Nadal aprofitant els centenars de milers d'ofertes en totes les categories. Volem que els clients puguin estalviar en les seves compres, i les rebin ràpidament i còmodament a l’adreça que triïn, amb la tranquil·litat que la majoria dels productes comprats a Amazon.es des de l'1 de novembre podran ser tornats fins al 31 de gener ”.

Descobreix ofertes de fins al 45% en productes seleccionats en totes les categories, incloent-hi electrònica, joguines, llar, moda, bellesa i dispositius d'Amazon. Amazon t'ho posa molt fàcil, aconsegueix ara els teus regals i organitza el Nadal des de la comoditat de casa teva.

Un impuls per als negocis locals

Durant la setmana de Black Friday d'Amazon, pots donar suport a les petites i mitjanes empreses ja que, durant els 11 dies que dura l'esdeveniment, podràs trobar centenars d'ofertes i articles de pimes, com Siroko, Olistic Science, Surf Monkey, Lúdilo i Secret & You, entre d'altres. Pots trobar inspiració i buscar els teus productes preferits entre totes les idees per als teus regals de Nadal.

A més, pots trobar fàcilment productes de petites i mitjanes empreses locals a Amazon.es, reconeixibles pel distintiu “petits negocis”. Una altra manera de simplificar la cerca és seleccionant la categoria “petit negoci”.

Perquè, és temps que els petits negocis es puguin beneficiar de les prestacions que ofereixen les grans companyies, ¿no creus? Així ho pensa també Miguel Carabel Martín, fundador de Secret & You, una de les 15.000 pimes espanyoles que venen els productes a Amazon.

“Amazon ens permet tenir l'estoc a prop dels clients i que els arribi molt més ràpid. Tenen molt automatitzats els processos, per la qual cosa al final podem vendre avui un producte, per exemple, a una persona que visqui a Alemanya i que l’hi lliurin demà. Si fos d'una altra manera, seria força complicat. A més, ens permet arribar a molts més clients i expandir les nostres vendes a altres països com França, Alemanya, el Regne Unit…”- Miguel Carabel Martín, fundador de Secret & You.

Amazon: una cultura diversa i sostenible

Entre els principals compromisos d'Amazon, hi ha impulsar la diversitat i la igualtat. Ho creguis o no, Amazon compta a Espanya amb empleats procedents de fins a 100 nacionalitats diferents, i això enriqueix en gran manera la cultura de l'empresa. Concretament, el centre d'Illescas té treballadors de 37 països, com Xile, Dinamarca, Veneçuela, Romania i Espanya.

Amazon té el compromís d'assolir les zero emissions de carboni el 2040, deu anys abans del que marca l'Acord de París. I una de les seves prioritats per assolir aquest objectiu és eliminar completament l'ús d'embalatge addicional. En aquells productes que, per les seves característiques, encara necessiten embalatge, Amazon utilitza sobres, bosses de paper i caixes de cartró, totes elles 100% reciclables, i tria la que millor s'ajusti al contingut del paquet. A més, Amazon, a principis del 2022, va eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús per a enviaments des de la seva xarxa de distribució europea. La companyia estima que, gràcies a mesures com aquesta ha aconseguit evitar la utilització de més de 1.000 milions de bosses de plàstic d'un sol ús a tot Europa des del 2019.

En paral·lel, Amazon és el comprador corporatiu d'energia renovable més gran a Espanya, Europa i el món. Al nostre país, la companyia compta amb 37 projectes off-site i 30 teulades solars als seus edificis. Tots sumen una capacitat renovable combinada de més de 2,3 GW. Una de les teulades solars més grans d'Amazon a Europa és precisament la del seu centre logístic d'Illescas, que compta amb més de 13.800 plaques solars.

¿Què pots regalar aquest Nadal?

Perquè no et tornis boig pensant en què pots regalar als teus familiars i amics, Amazon et proposa explorar els articles preferits i més ben valorats dels clients. Perquè, per alguna cosa són els més elegits, ¿no et sembla?

I no només això, també pots trobar ofertes personalitzades, basades en els productes que hagis guardat anteriorment, i obtenir recomanacions i descomptes relacionats amb el teu historial de navegació. Com veus, les possibilitats són infinites. ¿A què esperes?

Dit això, si estàs pensant a passar un Nadal tranquil en què no hagis de córrer d'una banda a l'altra buscant regals, aprofita la Setmana de Black Friday d'Amazon fins al 27 de novembre i troba ofertes en la teva firma de moda preferida, en els teus productes essencials del dia a dia, en dispositius tecnològics i en tot allò que et puguis imaginar.

Alguns consells per fer una compra segura a Amazon durant el Black Friday i la temporada nadalenca:

Ens apropem a la Setmana de Black Friday i l'època de les compres nadalenques, i molts clients aprofiten per fer les seves compres en línia des de la comoditat de casa. Això no obstant, és una època de l'any en què les estafes, el ‘phising’ i les suplantacions d'identitat solen ser més habituals. De fet, els dies previs al Black Friday de l'any passat, el nombre d'estafes de suplantació d'identitat denunciades per clients, només al Regne Unit, va ser tres vegades superiors que el 2021. I som conscients que aquesta tendència és similar en altres països d'Europa i als Estats Units. I per això, Amazon ens vol donar una sèrie de consells perquè puguem fer les compres amb tota tranquil·litat a Amazon.es, i de manera segura:

1. Confieu en els canals propis d'Amazon: visiteu sempre l'aplicació mòbil o el lloc web oficial de la botiga d'Amazon quan busqueu contactar amb el servei d'atenció al client, l'equip de suport tècnic o quan vulgueu fer canvis al vostre compte.

2. Aneu amb compte amb les falses urgències: els estafadors intenten convèncer-te que has d'actuar immediatament.

3. Mai paguis ni donis informació personal per telèfon: Amazon mai et demanarà per telèfon que proporcionis informació sobre el teu sistema de pagament, incloses les targetes regal (o «targetes de verificació», com en diuen alguns estafadors) de productes o serveis.

4. Verifica sempre els enllaços: revisa els enllaços per veure si hi ha errors ortogràfics o caràcters repetits. Els llocs web legítims d'Amazon contenen la terminació “amazon.es”. Entra directament a Amazon.es cada vegada que busquis ajuda relacionada amb els dispositius/serveis d'Amazon, comandes, o per fer canvis al teu compte.

5. Revisa els remitents davant d'un correu electrònic sospitós: els correus electrònics legítims d'Amazon acaben a “@amazon.es”. Al teu navegador web, passa el cursor sobre el nom que es mostra sota el "De" per veure l'adreça completa del remitent. I recorda que sempre pots visitar el Servei de missatgeria del teu compte d’Amazon per veure els missatges legítims que envia la companyia.