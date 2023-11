Els nens i els adolescents d'avui han nascut a l'era digital. Estan acostumats a l'ús de mòbils, consoles, tauletes i ordinadors, i també tenen desimboltura a l'hora de navegar per Internet, bussejar en una pàgina web o interactuar en xarxes socials. Ho porten als seus gens i els sorgeix de forma natural.

La tecnologia ja forma part del dia a dia de tots, adults i grans inclosos, però no sempre s'usa de la forma adequada. I es pot veure en aquests joves que passen jornades completes enganxats a les pantalles, tant a casa com al carrer, o en aquells estudiants que aprofiten la IA perquè els faci els treballs sense preocupar-se de la pèrdua de l'aprenentatge associat a fer-ho per ells mateixos.

Tecnologia d'ús responsable

I aquí és on entra en joc el concepte d'ús responsable, perquè la tecnologia és beneficiosa, sí, però cal aplicar-la bé. En l'entorn educatiu, per exemple, pot contribuir a reforçar l'aprenentatge i ajudar els alumnes en el seu desenvolupament, però és un dels àmbits on s'empra menys i on requereix també més atenció.

Per trobar les claus de la seva correcta aplicació a l'univers pedagògic convé recórrer a veus de referència. I una de les més apropiades és la d'ASUS, que és un dels gegants informàtics més grans del mercat mundial i proveïdor habitual del sector educatiu a molts països. El seu nom, per cert, prové de les quatre últimes lletres de Pegàs, el cavall alat de la mitologia grega (Pegasus en anglès).

ASUS és una companyia multinacional coneguda per oferir les millors plaques base, PC, monitors, targetes gràfiques i routers del món, i està classificada per Laptop Mag com la millor marca de portàtils del 2020.

Més mitjans, més aprenentatge

Avui és, a més a més, 17 de novembre, dia internacional de l'estudiant. I amb motiu de la jornada la multinacional informàtica ha llançat una campanya especial, “aprenent el futur junts”, que tracta de contribuir a una digitalització responsable de l'educació, ajudant professors, famílies i alumnes a fer servir la tecnologia per potenciar l'aprenentatge, no com a joc o distracció.

Amb la correcta supervisió, disposar d'accés a Internet i dispositius informàtics pot marcar diferències enormes tant en la qualitat de l'ensenyament com en l'aprenentatge. Imagineu-vos un professor que, gràcies a un ordinador i un projector, pugui posar a classe un vídeo sobre la creació de l'univers, en comptes d'haver-lo d'explicar. I, del costat de l'alumne, enregistrar la lliçó i consultar-la després quan necessiti, guanyant grans dosis de rapidesa i precisió davant dels clàssics apunts.

Un equip per a cada edat

Però, per assolir les metes desitjables, convé començar triant els equips adequats. I és que un nen de set anys o un adolescent de 15 no tenen les mateixes necessitats, igual que un estudiant universitari o un professor.

Per això, us oferim una guia bàsica amb recomanacions per triar el dispositiu correcte: ordinadors portàtils o de sobretaula, monitors, torres, tauletes, projectors, targetes gràfiques o de memòria, accessoris…

De 3 a 12 anys

Per a l'etapa de preescolar i primària, que correspon a una franja d'edat de 3 a 12 anys, el gegant tecnològic recomana triar productes senzills, duradors i fàcils de fer servir. Una bona opció seria escollir equips 2 en 1, que uneixen ordinador i tauleta, de mida contingut i pes lleuger per facilitar el transport, i resistents als cops, perquè els nens no són especialment curosos. I si porta a més pantalla tàctil, millor, perquè resulta més intuïtiva i facilita la interacció dels més petits.

ASUS també aconsella apostar per productes que disposin de control parental i protecció ocular, i indica que n'hi hauria prou amb una memòria interna a partir de 32 gigues. Els models ASUS CR11 (ChromeOS) i BR14 (Windows) compleixen aquestes premisses i són dues opcions a considerar.

De 13 a 18 anys

El cicle següent, que correspon a l'educació secundària, abraça edats des de 13 fins a 18 anys. I aquí, la companyia informàtica suggereix que els equips seleccionats tinguin pantalles més grans, d'almenys 13 polzades, i components de més potència i rendiment, perquè aquestes dues característiques es relacionen millor amb la profunditat més gran dels treballs que se solen emprendre en aquesta etapa de l’aprenentatge.

Així mateix, ASUS assenyala que els dispositius haurien de comptar amb diversos ports d'accés, com USB i HDMI, i tenir almenys 256 gigues d'emmagatzematge i 8 gigues de memòria RAM, per poder treballar amb facilitat. I un processador Intel Core i5 o AMD equivalent. El model B1402 satisfà, per exemple, tots els requeriments.

Universitaris i docents, +18 anys

Per acabar, per als universitaris i fins i tot el professorat, la companyia aposta per dispositius d'alta potència i rendiment, amb processadors i7 o AMD equivalent, emmagatzematge de 512 gigues i RAM de 16 gigues o més. La pantalla ha de ser de la màxima qualitat; la bateria, de gran autonomia i, els accessos, a l'última, com ara ports USB-C i Wifi 6 o superior. I finalment, la targeta gràfica, que també ha d'estar a l'alçada del conjunt.

Si l'usuari en fa un ús centrat en l'ofimàtica i les tasques estàndard, l'anterior model B1402 pot continuar complint. Però, si s'ha d’utilitzar per a funcions específiques com per a disseny gràfic o programació, la firma recomana decantar-se pel model W7604.