Per a molts, el millor moment després d'un bon sopar, o durant una festa en algun espot bonic, és l'instant en què apareixen les copes i còctels a l'escenari. Actualment, el que sempre hem entès com a "còctel" està evolucionant. La tendència que impulsa un estil de vida més conscient s'està consolidant a la societat, i Nordés gin no només en forma part, sinó que el seu ADN de marca l'estimula.

Tant és així, que Nordés gin ha creat el concepte 'Fresh Mixology', que sorgeix per la demanda dels consumidors d'opcions de begudes més premium i que es poden reproduir de manera senzilla des de casa. Els clients busquen cada cop més còctels que no només tinguin un sabor excepcional, sinó que també siguin més equilibrats.

Fresh Mixology i els còctels amb ingredients de temporada

Per això, aquesta marca proposa còctels senzills, lluny dels ingredients exòtics, convida a fer servir productes de temporda, apropant la cocteleria d'alta qualitat a totes les persones. Com aconseguir-ho? Nordés gin aposta per còctels amb ingredients com les fruites fresques, les herbes, els sucs naturals i altres elements naturals clau per a la seva creació. Aquesta marca és, per tant, la ginebra idònia per a totes les persones que siguin partidàries de còctels i copes que potenciïn el Fresh mixology, convertint-la en una ginebra capaç de transformar un còctel ordinari en un d'extraordinari.

És més, aquesta ginebra d'origen gallec no només promou l'ús d'ingredients naturals, locals, frescos i de temporada, sinó que proposa aprofitar les deixalles que es creen a la cuina per donar-los una segona vida a la cocteleria. I no calen més de cinc ingredients per fer d'aquesta beguda un còctel de qualitat i, no menys important, que tingui un aroma captivador i refrescant.

És important destacar que Nordés gin té una base vínica de raïm albariño i barreja d'11 botànics, sis d'ells de tradició gallega: llorer, sàlvia, eucaliptus, salicòrnia, herbaluïssa i menta, i cinc d'ultramar: el cardamom, el te negre, l'hibisc, el gingebre i el ginebre. Per si no n'hi hagués prou, un procés acurat d'elaboració on cadascun dels seus 11 botànics es maceren per separat amb una durada diferent.

Pel món de la mà de prestigiosos coctelers

Nordés gin pretén continuar construint un dels seus valors principals, el Fresh mixology, a escala internacional. I ho vol fer d'una manera senzilla i propera per al consumidor, exportant aquest concepte a països com Itàlia, Portugal, Alemanya i el Regne Unit per mitjà de coctelers professionals i reconeguts a nivell internacional. Entre ells, Matteo di Lenno i "Locale" a Florència, que es troba dins del rànquing dels millors bars del món a la posició #46 (50 best bars 2023)

En aquest enllaç podeu gaudir d'un gran regal per aquest Nadal.