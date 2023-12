El conseller de Salut, Manel Balcells, no aparca la idea de regular l'ús del tabac a les terrasses i també dins els vehicles, com passa en altres espais. "Les terrasses són un espai on no protegim prou el fumador passiu. Penso que s'ha de prohibir, m'hauria agradat que hagués estat el 2023, però no ho podem incloure tot", ha afirmat Balcells en una entrevista dominical al diari 'La Vanguardia'.

"Estem parlant amb l'Ajuntament, amb el Departament d'Empresa i Treball, amb el Gremi de Restauradors i amb Salut Pública", ha enumerat el titular de Salut, que aposta per una "modificació puntual" de l'actual Llei del tabac. En paral·lel, Balcells ha lamentat certa "relaxació" de la població enguany en la vacunació contra la grip i la covid. "Hi ha un nivell de vacunació inferior al que es voldria. Hi insistim per activa i per passiva, però em fa la sensació que la població s'ha relaxat una mica", ha reflexionat en veu alta el conseller de Salut, que ha afirmat que el gran objectiu del 2024 és millorar la relació entre els metges de primària i els dels hospitals. "Era i és molt millorable. Per tant, promourem una millor articulació entre la primària i l'hospital de referència", ha recalcat Balcells, que igualment considera intolerable que hospitals rebutgin proves sol·licitades pels ambulatoris. "Això no és tolerable. Els canvis estructurals perquè el flux de pacients entre la xarxa primària i l'hospitalària sigui molt més fluid ens han de permetre millorar molt les llistes d'espera de proves complementàries i d'altres especialistes", ha comentat el titular de Salut. Finalment, Balcells ha reconegut que encara no s'ha pogut complir la promesa d'un màxim de cinc dies d'espera als ambulatoris. "No arribarem a temps a aquest objectiu, que era ambiciós, però ha millorat substancialment", ha apuntat el conseller de Salut. "Anem avançant, perquè l'accessibilitat era molt dificultosa. Per exemple, l'accessibilitat telefònica era una cosa bastant incomprensible. Això ha millorat de manera absoluta. I la presencial ha millorat molt", ha conclòs Balcells.