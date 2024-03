Cinc projectes revolucionaris que podrien millorar el futur de tothom

El Challenge Universitari és una competició nacional, impulsada per la Fundació Repsol i dirigida a estudiants de Grau, Màster i Doctorat de diferents disciplines acadèmiques, que vol trobar solucions innovadores per respondre a cinc dels reptes més grans relacionats amb la transició energètica: ciutats descarbonitzades, mobilitat sostenible, economia circular, indústria descarbonitzada i transició energètica i societat.

La Gran Final d'aquest Challenge, celebrada a Madrid el 9 de març passat, va reunir 93 estudiants organitzats en 25 equips, que procedien de 29 universitats públiques i privades de 12 comunitats autònomes diferents. I cada equip va presentar el seu projecte i va preparar la defensa davant el jurat de professionals i experts de Repsol.

“Talent i rigor científic”

Després de la pertinent deliberació, el jurat va seleccionar la proposta guanyadora per a cadascun dels cinc reptes. I els cinc equips premiats rebran 12.000 euros cadascun i la possibilitat d’incorporar-se als diferents programes de talent que ofereix el gegant energètic espanyol.

En l'obertura de la gala, Antonio Brufau, president de Repsol, va destacar la necessitat d'“incorporar tot el talent disponible al repte de la transició energètica”, i també la importància d'entendre, amb “rigor científic”, quines tecnologies i solucions es poden aplicar, i a quin cost, tenint en compte que “hem de protegir la nostra economia, la indústria i l'ocupació”.

El perfil dels candidats

El 74% dels participants van ser estudiants universitaris de Grau Superior, mentre que un 24% estaven fent un Màster i, el 2% restant, un Doctorat. Pel que fa a les disciplines universitàries, hi havia un equilibri entre els perfils tècnics (49%), lligats a enginyeria, principalment, i els no tècnics (51%), relacionats majoritàriament amb ADE, Economia, Dret, Màrqueting i Comunicació, i Relacions Internacionals.

A la Gran Final hi han participat 93 estudiants organitzats en 25 equips, procedents de 29 universitats públiques i privades de 12 comunitats autònomes: un 31% procedien d'universitats madrilenyes, un 13% de centres de l'Aragó, un 10% de les de la Comunitat Valenciana, un 9% de Galícia, Catalunya, i el País Basc, i un 8% de les de Castella-la Manxa.

Els guanyadors

Ciutats descarbonitzades

L'equip guanyador ha estat EcoFuturo, format per Vianny Castellanos Trujillo, Noelia Cruz Araya i Gabriela Cevallos, estudiants de la Universitat d'Alacant, amb el projecte “Jardineres urbanes alimentades per una miniplanta de tractament de residus”.

El projecte visualitza una miniplanta que processa residus orgànics i permet aconseguir compost per fertilitzar i emplenar les jardineres, i també gas metà, que es pot utilitzar directament o convertir en aigua per a reg per degoteig, per exemple, creant així un microespai sostenible i autosuficient.

Mobilitat sostenible

L'equip que ha rebut el premi ha estat Wave Energy, integrat per Mar Fontané Cugat, Dídac Badia Porras, Pau Costa Ribalta, Ainoa Vigo Malvido i Júlia Tallada Serret, estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, amb el projecte “Energia undimotriu per a la descarbonització del transport marítim”.

La seva visió persegueix la descarbonització del transport marítim mitjançant la captació d'energia undimotriu, i així aconseguir que les embarcacions puguin fer servir l'electricitat generada, gràcies a boies laterals que captin l'energia de les onades. Així mateix, es considera la creació de punts de recàrrega en diferents ports per tancar el cercle virtuós de la seva idea.

Economia circular

L'equip triomfador ha estat EcoEnginyers, format per David Redondo Martín, Inés Muruzábal Pino i Ana del Casar Bruzón, estudiants de la Universitat Politècnica de Madrid, amb el projecte “Reciclatge de parcs eòlics”.

El model de negoci proposat se centra a establir un sistema integral de reciclatge per als aerogeneradors, oferint un enfocament complet que abraça des del desmuntatge i la recol·lecció fins al processament avançat dels materials, amb especial atenció a les pales, resines, metalls i altres components clau.

Indústria més neta

La quadrilla guanyadora ha estat Carbon Fighters, composta per Cristian Barón Vidán, Javier Sáez de Guinoa Sentre, Jorge Legaz Ruiz, Alexander García Mariacaz i Inés Senante Llombart, estudiants de la Universitat de Saragossa, amb el projecte “Descarbonització de la indústria siderúrgica mitjançant biomassa i power-to-gas”.

L'objectiu és reduir les emissions de CO2 associades als alts forns siderúrgics i el potencial d'estalvi pot assolir el 60%. La innovació consisteix a produir un gas amb menys petjada ambiental per alimentar els forns, i aquest gas, a més, pot generar-se a partir de biomassa i també amb electricitat, via electròlisi de l'aigua, oferint així l'opció d'escollir l'alternativa que sigui més sostenible en cada moment.

Transició energètica i societat

L'equip que ha rebut el premi ha estat Los Amigos, integrat per Adrián Almoyna Piquer, Gerardo Artal Pardinilla, Daniel Baya Madrid i Gerardo Cambra, estudiants de la Universitat de Saragossa, amb el projecte “Marloquines: marquesines intel·ligents a l'Espanya rural”.

Proposen implementar als pobles de l’Espanya rural unes marquesines d’autobús que continguin totes les funcions que ofereix una estació (venda de bitllets, informació del viatge, temps estimat d’arribada…) i s’alimentin de plaques solars. A més, aquestes marquesines inclourien unes taquilles on els residents podrien rebre o enviar els seus paquets, que serien transportats al seu torn pels autobusos interurbans.