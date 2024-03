Ripoll i Campdevànol poden tornar a beure aigua de l'aixeta després de baixar el nivell d'arsènic

Els ajuntaments de Ripoll i Campdevànol han aixecat la recomanació de no consumir aigua de l'aixeta per beure i cuinar després que les darreres anàlisis han assenyalat que la concentració d'arsènic ha baixat per sota del límit permès.

Segons informen tots dos consistoris, els controls de qualitat de l'aigua per part de la Societat Municipal d'Aigües de Ripoll (Somasrsa) han obtingut resultats positius: mostra un nivell de 7,3 micrograms per litre, per sota del límit de 10.

Han aclarit que l'arsènic és un element natural que es dissol a l'aigua procedent de les roques i no s'elimina amb l'ebullició, i que la concentració a l'aigua del sistema Ripoll-Campdevànol havia estat lleugerament superior al llindar i ja torna a estar-hi per sota.