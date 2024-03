Suècia, primer país del món lliure de fum

Suècia es va convertir l’any passat en el primer país del món «sense fum», a l’arribar a una taxa de tabaquisme inferior al 5%, un criteri establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El seu exemple és important per a països com Espanya, on la xifra de fumadors amb prou feines ha descendit des de fa 20 anys, després de més de 30 anys en els quals l’aposta majoritària han sigut les polítiques restrictives basades en les prohibicions.

Suècia ha reduït les seves taxes de tabaquisme del 15% el 2008 al 5,6% el 2022, mentre que la taxa mitjana de tabaquisme de la UE se situa actualment en un 23%1, gairebé cinc vegades més alta que la d’aquest país. Això suposa un avenç de 17 anys respecte a la data fixada per la UE, i abans que tots els altres països del bloc estiguin si més no a punt d’aconseguir-ho.

¿Com ho ha aconseguit?

Una de les claus del seu èxit ha sigut l’adopció de polítiques favorables a l’ús de productes alternatius al tabac de combustió, capaços d’oferir al fumador adult opcions de risc reduït. Així, ha aplicat de forma proactiva el que suggereix el Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac (CMCT), article1 (d): «Control del tabac»: una sèrie d’estratègies de reducció de l’oferta, la demanda i els danys que tenen per objecte millorar la salut d’una població eliminant o reduint el seu consum de productes de tabac i l’exposició al fum generat.

Com a resultat, la incidència de càncer en aquest país és un 41% menor que en la resta dels països de la UE, xifra que suposa un 38% menys de morts totals per aquesta malaltia2.

Gràcies a la innovació existeixen alternatives per a les persones que volen abandonar el cigarret convencional però no ho aconsegueixen amb teràpies de reemplaçament de nicotina o tractaments farmacològics. Entre aquestes opcions es troben, per exemple, les bossetes de nicotina. Es tracta de productes orals moderns en forma de bossetes que contenen nicotina, però no tabac. Un treball publicat el 20213, i revisat per parts, suggereix que els productes orals moderns sense tabac tenen un perfil tòxic comparable al dels productes de teràpia de reemplaçament de nicotina (NRT), com xiclets o pedaços, entre d’altres.

Amb aquest producte, les persones que no poden abandonar l’hàbit tenen una alternativa al cigarret de combustió, que se suma a les ja existents: el vapeig, també conegut com a cigarret electrònic, i el tabac escalfat. Atès que cap d’aquestes tres alternatives combustiona, es consideren com a productes de risc reduït en comparació amb els cigarrets tradicionals, que sí que cremen el tabac.

D’altra banda, els dispositius de vapeig estan basats en un sistema que escalfa un líquid, que pot contenir nicotina o no, per generar un vapor que s’inhala. Aquesta tecnologia elimina la combustió, i redueix els nivells tòxics en comparació amb els cigarrets convencionals.

Cigarret electrònic

Investigacions a gran escala han aconseguit demostrar afirmacions com que el cigarret electrònic és un 95% menys perjudicial que el tabac de combustió en termes de toxicitat –evidència recolzada per nombrosos estudis i revisada pel Ministeri de Sanitat i el Col·legi de Metges del Regne Unit4 – o que hi ha un 60% més de possibilitats de deixar de fumar amb el cigarret electrònic que amb altres fórmules de nicotina, com ara pedaços, medicació o altres teràpies de reemplaçament– com mostra un estudi de l’Institut Wolfson, adscrit a la Queen Mary University5.

Respecte al tabac escalfat, es tracta de dispositius que escalfen d’una forma precisa unitats de tabac especialment dissenyades per a això, i que generen un aerosol amb nicotina que l’usuari inhala, el tabac només s’escalfa a través d’un dispositiu dissenyat sota els més alts estàndards de la ciència termofísica. I ho fa a una temperatura de fins a 400°C, davant els més de 900°C d’un cigarret convencional, per la qual cosa l’aerosol que genera té nivells substancialment més baixos que els tòxics del fum del tabac quan es crema (en aquest cas, entorn d’un 90%6 menors, causa principal de la seva consideració com a producte de risc reduït davant el tabac tradicional).

