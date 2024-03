Pioneres: dones líders i referents per a les noves generacions

‘Empresa i diversitat: pioneres’ ha comptat amb dues taules d’expertes en què s’ha debatut sobre la importància de comptar amb referents femenins en tots els àmbits laborals, així com les claus per promoure el talent femení a les empreses o com arribar a llocs de lideratge.

Foto de familia / Prensa Ibérica

La sessió ha començat amb unes paraules d’Aina Calvo, secretària d’Estat d’Igualtat i per a l’Erradicació de la Violència contra les dones, que ha donat la benvinguda al públic assistent amb un interessant discurs. Calvo ha destacat com les dones solen tenir estereotips interioritzats sobre les seves capacitats i com aquests condicionen les seves expectatives. En les seves paraules, «les bretxes de gènere segueixen existint, però a poc a poc es van retallant». Posteriorment, Armando Huerta, director de comunicació de Prensa Ibérica, ha ressaltat l’aposta d’aquest grup editorial en la lluita per la igualtat, assenyalant que actualment sis dones lideren sis diaris, així com diverses revistes. Amb aquestes intervencions, s’ha donat inici al primer plafó.

«Malgrat qui encara es manté com a negacionista de l’evidència, les bretxes de gènere segueixen existint. De talent no ens falta, el que ens falta són oportunitats per poder-lo demostrar» Aina Calvo — Secretària d’Estat d’Igualtat

Moments del debat / Prensa Ibérica

La primera taula d’expertes ha comptat amb quatre dones referents en diversos camps d’actuació: Elena Martín Pérez, presidenta de l’Associació Espanyola de Cirurgia; Marta Morgade, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de l’UAM; María Dolores Pérez Esteban, degana del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid; i, Pilar Blanco Bailo, directora tècnica de l’àrea de gestió d’Enginyeries i Disseny en el negoci de Construcció d’ACCIONA.

«La divulgació és clau a l’hora de crear referents femenins. Cal despertar vocacions» María Dolores Pérez Esteban — Degana del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid

María Dolores Pérez Esteban, degana del Col·legi d’Enginyers de Camins / Prensa Ibérica

Educació, motivació i esforç

Totes les ponents coincidien a assenyalar la importància que tant la família com el sistema educatiu tenen a l’hora de motivar les nenes de cara a triar la seva vocació. En aquest sentit, Marta Morgade, ha ofert una interessant radiografia del sistema universitari actual i assenyalava que, en la història de la piscologia, per exemple, les dones han fet coses molt importants, però ‘no ho sabíem’.

«És important que les nenes s’atreveixin i no vegin límits en cap àrea» Marta Morgade — Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de l’UA

Les expertes no han comptat amb referents i, en alguns casos, tampoc han sigut conscients del seu paper com agents transformadors. Elena Martín relatava: ‘Jo no me n’havia adonat fins ara que puc inspirar altres persones. És una responsabilitat molt important; sents una gran pressió, però també resulta molt gratificant’.

«Jo no me n’havia adonat fins ara que puc inspirar altres persones. És una responsabilitat molt important» Elena Martín Pérez — Presidenta de l’Associació Espanyola de Cirurgia.

Pilar Blanco, per exemple, s’ha mogut en un dels sectors més masculinitzats, el de la construcció: ‘Fa més de trenta anys vaig ser la primera enginyera de camins que va contractar la meva empresa per anar a una obra. Dins de la meva professió crec que sí que se’m considera un referent’. Durant la seva intervenció també ha parlat d’esforç i de la importància de traslladar el missatge que tot és possible. ‘Ho podeu fer, som aquí, nosaltres ho hem tingut més difícil, però a poc a poc hem obert camí’.

La situació ha anat canviant i María Dolores Pérez reflexionava: ‘A Camins Madrid estem convençuts que hem d’actuar com a agent de canvi per trencar estereotips, per animar les dones a donar-se visibilitat i també animar al talent jove perquè persegueixi els seus somnis.’

«Resulta fonamental que els legisladors recolzin la corresponsabilitat, ja que les dones continuen assumint el rol de cuidadores. Juan Gómez Arbós — Secretari general de l’Institut de les Dones

Carreres STEM: Un futur per a les nenes Totes les expertes que han participat en aquest fòrum han reconegut la importància que les noves generacions no es posin fre a l’hora d’estudiar carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), ja que són branques amb una demanda professional molt alta; de fet, segons dades de la UNESCO, el 2050, el 75% dels llocs de treball existents estaran relacionats amb aquests àmbits. ‘Les professions STEM generen molta ocupabilitat, ja que són en sectors clau de l’economia; són feines que estan molt ben remunerades, en els quals la bretxa salarial i de gènere també és menor’, assenyalava Camino San Millán, que ha ofert algunes claus per continuar avançant en aquest terreny: ‘És important que no perdem potencial des de les edats més primerenques gràcies a referents pròxims i tangibles que puguin servir de motivació a les noves generacions’.

‘Claus per atraure i promoure el talent femení a les empreses’ ha sigut el títol del segon debat que ha comptat amb la participació de Camino San Millán, directora de Diversitat i Inclusió d’ACCIONA; Juan Gómez Arbós, secretari general de l’Institut de les Dones; Ana Sainz, directora general de la Fundació SERES; i Irene Navarro, presidenta de l’Associació Multisectorial de Dones Directives i Empresàries.

Ana Sainz, directora general de la Fundació SERES / Prensa Ibérica

«Les quotes són fonamentals per poder escalar tant al sector públic com privat». Irene Navarro — Presidenta de l’Associació Multisectorial de Dones Directives i Empresàries.

Sistema de quotes i corresponsabilitat

Ana Sainz ha trencat el gel amb una dada d’allò més reveladora: ‘El PIB el 2050 podria créixer al voltant d’un 3 % si arribéssim a una igualtat real’. En aquesta segona taula d’expertes s’ha fet referència al tema de les quotes i el que aquestes suposaran en l’àmbit laboral. ‘Aquest sistema ens permetrà escalar a l’àmbit superior tant en el sector públic, com en el privat’, ha expressat Irene Navarro.

Moments del debat / Prensa Ibérica

També s’ha parlat sobre les disfuncions laborals, però des d’una perspectiva optimista: ‘Els colls d’ampolla es poden identificar i es poden mesurar. Per tant, es pot actuar establint diferents mesures correctores’, ha indicat Camino San Martín. La directora de Diversitat i Inclusió d’ACCIONA ha fet també un recorregut pels diferents programes i eines que s’ofereixen en la seva empresa de cara a contribuir a aquest canvi cultural.

«Lluitem contra els colls d’ampolla al llarg de tota la carrera professional de les dones» Camino San Millán — Directora de Diversitat i Inclusió d’ACCIONA

En aquesta segona taula s'ha debatut també sobre la necessitat de canviar models de treball, fomentar una corresponsabilitat real o treballar els biaixos inconscients. Juan Gómez Arbós feia èmfasi durant la seva intervenció en el rol de cuidadores que han assumit les dones i la importància de parlar de cures en una unitat familiar en la qual 'tots estiguin implicats i puguin acollir-se a les mesures disponibles'.