Dr. Javier de la Serna: "Espanya és un dels països pioners al món en la lluita contra el càncer"

Segons les dades del Grup Espanyol de Leucèmia Linfocítica Crònica (LLC), s'estima que la incidència d'aquesta malaltia a Espanya és del voltant de 4,5 casos nous a l'any per cada 100.000 habitants. El dia mundial de la salut, l'especialista i professor de Medicina, Javier de la Serna explica els últims avenços en LLC.

—¿En quin moment està Espanya davant del càncer?

—Concretament, els càncers hematològics o neoplàsies hematològiques són un problema important que, afortunadament, tenen cada vegada millor solució: hem aconseguit que els pacients amb aquest tipus de neoplàsies visquin més temps –molts d'ells curats– amb tractaments que, en ocasions, es poden interrompre, i altres que es continuen, però que es toleren cada vegada millor. En aquest sentit, Espanya és un dels països pioners a Europa i al món en la lluita contra el càncer i en l'adquisició de novetats en el diagnòstic precoç, en l'avaluació i en el tractament de les neoplàsies.

—¿Per què l'hematologia és un camp on la investigació ha sigut tan fructífera?

—Els avenços en hematologia han sigut pioners en l'oncologia en general. Una de les explicacions podria ser que moltes de les malalties hematològiques han tingut manifestació a la sang, i les neoplàsies hematològiques solen ser malalties disseminades, amb la qual cosa hem tingut fàcil accés des de fa dècades a les cèl·lules tumorals o a l'expressió del tumor en sang. Això ens ha permès estudiar els canvis que es produeixen a la cèl·lula tumoral abans i després del tractament.

—La LLC és un dels càncers hematològics més prevalents, ¿en quin moment ens trobem quant a aquesta patologia?

—Efectivament, la LLC és el tipus de leucèmia més freqüent. Afortunadament, és una de les leucèmies cròniques en la qual solen transcórrer anys des que apareix fins que dona problemes al pacient. Al ser una malaltia crònica, els tractaments funcionen, però aquesta tendeix a reaparèixer al cap d'un temps –això sí, el període tendeix a ser cada vegada més llarg.

Avui dia, podem dir que gràcies als avenços en el tractament, la supervivència dels pacients afectats per aquesta malaltia, i que necessiten tractament en algun moment, la qualitat de vida està assolint la de la població general –sense neoplàsies ni tumors.

—A Espanya el GELLC és una referència internacional en aquesta patologia, ¿com és la seva feina?

—El Grup Espanyol de Leucèmia Linfocítica Crònica (GELLC) és un projecte que ha buscat unificar tots els especialistes en hematologia que tractem aquesta malaltia a Espanya. Això inclou centres acadèmics grans i hospitals universitaris, però també centres regionals, petits hospitals, i fins i tot la xarxa d'hospitals de sanitat privada en els quals procurem donar una informació global de les opcions d'estudi i tractament per als pacients amb aquesta malaltia. El que realment busquem és tenir una foto real del que afecta la malaltia al país, però també de promoure i procurar que tots els hematòlegs tractin la malaltia amb els últims avenços disponibles. És important tenir en compte que als hospitals grans, com és el cas de l'Hospital Universitari 12 de octubre de Madrid, tenim grups molt dirigits a l'estudi i tractament de la LLC, però en altres centres mitjans o de la sanitat privada els metges que porten aquesta malaltia són també els que porten altres neoplàsies hematològiques com mielomes, leucèmies agudes, limfomes, mielodisplàsies, etc., i poder seguir aquestes directrius, o poder comunicar-se i interaccionar amb nosaltres, és un objectiu fonamental per a la igualtat en el tractament i la supervivència dels pacients.

—La LLC ara és una malaltia crònica, ¿creu que és una patologia de referència on la investigació ha demostrat el seu valor per millorar la salut de les persones?

—Si ens remuntem a 15 anys enrere, els tractaments eren generalment citotòxics i feien mal tant a la cèl·lula tumoral com a les altres cèl·lules normals de l'organisme. Afortunadament, gràcies a la identificació del que anomenem «dianes terapèutiques» han sorgit amplis avenços en les teràpies dirigides. És a dir, molècules de la mateixa cèl·lula tumoral, que són claus perquè aquesta es desenvolupi, proliferi i faci mal, ens han permès dirigir el tractament per «fer malbé selectivament» aquestes cèl·lules tumorals. A més, això s'ha aconseguit per mitjà de l'administració de medicaments per via oral que amb prou feines danyen altres òrgans.

Si un pacient ha de prendre medicació a llarg termini, o de per vida, hem de buscar que aquest tractament els afecti el menys negativament possible. És a dir: que siguin capaços de controlar la malaltia; disminuir els efectes adversos que dificultin el seu tractament; i tenir la possibilitat de rebaixar les dosis o d'haver de recórrer a altres tractaments per tractar problemes sobrevinguts.

—Per últim, ¿com es pot millorar la salut a Espanya?

—El nostre sistema de salut universal és bastant bo, si es compara amb els països de l'entorn —fins i tot els que estan molt desenvolupats—. Tot i així, la manera de millorar és comptar amb una molt bona projecció i una molt bona conscienciació amb els problemes mèdics que ens assetgen. Per desgràcia, això ho hem pogut veure amb la pandèmia de covid-19. Hem experimentat les dificultats d'un sistema de salut tensionat i hem viscut els inconvenients d'aturar un problema que no esperàvem. El més important és que el nostre sistema està davant dels problemes de salut de la població i, en aquest sentit, com a metge, estic molt satisfet dels avenços i compromisos que estem adquirint per millorar la salut de les persones.

Amb la col·laboració de BeiGene