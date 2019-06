BMW X7, per viatjar en classe bussiness

Amb la sèrie X la marca alemanya BMW cobreix, des de l'any 1999, tots els segments possibles del mercat dels tot terreny de representació. O això crèiem fins ara. L'arribada de l'X7 al catàleg off-road de la marca mostra fins a quin punt es pot assolir l'excel·lència en un automòbil. Un vehicle amb una producció que estarà destinada en gairebé la seva totalitat als mercats nord-americà i xinès, però que també estarà disponible per a aquells clients europeus que busquin la màxima representativitat i nivell d'exclusivitat.

L'X7 se situa al capdamunt de la gamma SUV de BMW. Els seus 5,15 metres de longitud, 1,80 metres d'altura i 2 metres d'amplada no fan més que reafirmar la imponent presència d'aquest model. Una imatge que es reforça amb detalls estètics propis, com l'especial tractament dels característics ronyons de BMW a un frontal que està presidit per uns grups òptics led de sèrie, que també poden recórrer a la tecnologia Laserlight de BMW de manera opcional. A més, la voluminosa part posterior perllonga la poderosa aparença de l'X7 amb una àmplia porta dividida en dues seccions.



Luxe en tots els detalls

Un cop a l'interior, tant el conductor com els sis passatgers addicionals poden gaudir d'un dels majors nivells de confort que es pot trobar avui en dia sobre quatre rodes. Si bé la configuració de sèrie és de set places repartides en tres fileres de seients, es poden escollir com a opció dos seients individuals de confort a la filera central. Un detall especialment destacable és el fàcil accés a les places de l'última filera de seients. A més, tots els seients disposen de reglatge elèctric i tapisseria de cuir Vernasca de sèrie, a més de sortides individuals de climatització, reposabraços i entrades USB.

En matèria de capacitat de càrrega, el volum del maleter amb les tres fileres de seients desplegades és de 326 litres, tot i que es poden aconseguir fins a un màxim de 2.120 litres si s'abaten per complet les places posteriors, amb múltiples possibilitats de modularitat. Altres detalls que deixen clara la cura pel detall són els posavasos davanters amb un sistema de calefacció i refredament que permet prendre qualsevol tipus de beguda a la temperatura desitjada.

La gamma

El catàleg X7 disposa de tres motors, tots ells associats al canvi automàtic Steptronic de 8 velocitats i la tracció total xDrive. En gasolina gaudeix de les versió 40i de 340 cv i un preu de partida de 99.950 euros. En dièsel, es troben els dos pols oposats; d'una banda el 30d de 265 cv és el model d'«accés» a aquest exclusiu catàleg, amb un preu de 98.950 euros. D'altra, BMW situa l'M50d de 400 cv de potència i amb unes especificacions dinàmiques pròpies, a més d'un preu de 124.000 euros. Es tracta de la culminació de la gamma d'un model que ofereix la màxima exquisidesa i que ha estat dissenyat per tal que conductor i passatgers gaudeixin de la carretera.