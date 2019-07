Gamma Audi S-TDI, súper dièsel

En plena polèmica i demonització dels motors dièsel, amb la qual no estem gens d'acord -els legisladors han de determinar els nivells d'emissions, però no la tecnologia que s'empri per aconseguir-los-, Audi ens sorprèn amb un nou motor dièsel que ens ha sobtat per la seva brillantor de resposta, el seu captivador so i una polivalència que, amb el programa i la conducció adequada, aconsegueix uns consums realment continguts.

Per aconseguir aquesta meravella de propulsor Audi ha recorregut a la més moderna tecnologia disponible: la micro hibridació. Un sistema de 48 volts que es regenera en les desacceleracions i frenades permet unes valuoses ajudes a les arrencades i en els moments en què pitgem a fons l'accelerador. D'aconseguir-ho s'encarrega un compressor elèctric (EPC) que fa que el rendiment del compacte bloc V6 de tres litres turboalimentat sigui excepcional en tot moment. El compressor obté l'energia del sistema elèctric Mild Hybrid (MHEV) de 48 volts, que s'encarrega d'oferir el subministrament sempre que calgui.

A diferència d'un compressor convencional, comença a funcionar únicament mitjançant energia elèctrica i el seu temps de resposta és del voltant ronda els 250 mil·lisegons. En el rang comprès entre 2.500 i 3.100 rpm, la combinació del compressor elèctric i el turbocompressor permet que l'entrega del parell sigui instantània i arribi fins a un màxim de 700 Nm.

A més, el consum és molt ajustat. Per exemple, en el cas de l'S6 s'ha aconseguit homologar un consum mitjà de només 6,2 l/100 km, la qual cosa sumada als 73 litres de capacitat del dipòsit permeten una autonomia de 1.170 quilòmetres. Però és que, a més, el so i la posada a punt són perfectes, i Audi també ha treballat especialment els nous trens de rodatge amb direcció a les quatre rodes, que permeten explotar al màxim el rendiment del cotxe viatjant a velocitats impressionants amb un gran confort, una agradable sensació de seguretat i uns consums finals que baixen a la meitat els de la competència de gasolina.

En la nostra prova vam tenir l'oportunitat de rodar amb l'SQ5, l'S6 Avant i l'S7 Sportback. Del primer resulten especialment destacables la seva preciosa i relativament discreta imatge, així com la direcció dinàmica de sèrie que varia la desmultiplicació en funció de la velocitat o la suspensió pneumàtica.

Passar d'un SUV a un familiar de gairebé cinc metres de llarg (4,94) que, com ja sabíem, funcionaria una locomotora exprès, només va servir perquè totes les sensacions s'intensifiquessin. En aquest cas destacaríem l'efectiva direcció a les quatre rodes, que li confereix una agilitat i maniobrabilitat impròpia de la seva mida, i la capacitat de devorar quilòmetres a qualsevol ritme, sense que el cansament aparegui. Els nous Audi S-TDI estan ja a la venda amb preus que van des dels 83.090 € de l'S6 als 92.760 € de l'S7. I és que, com deia la meva mare, allò que és bo cal pagar-ho.