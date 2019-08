Evolució i renovació ecològica

El nou Subaru Levorg 2019 arriba totalment evolucionat i es presenta més familiar, europeu i segur que mai. Tanmateix, aquest model exclusiu no abandona en cap moment el seu caràcter esportiu, oferint el mateix plaer de conducció i unes emocions al volant pròpies d'un Subaru amb un xassís heretat del mític WRX STI.

El nou Levorg 2019 incorpora un capó redissenyat que li permet equipar el nou motor 2.0 Boxer atmosfèric de 4 cilindres i 150 cavalls de potència, disponible també en versió ECO Bi-fuel i combinat amb la tracció integral permanent Symmetrical All-Wheel Drive i amb la transmissió Lineartronic de 7 relacions amb lleves al volant.

La posada a punt del nou Levorg també ha evolucionat, de manera que augmenta notablement el silenci a bord i es redueixen considerablement les vibracions. A més, aquest turisme familiar disposa d'una suspensió i una resposta de la direcció adaptades al gust dels clients del mercat europeu, amb l'objectiu de millorar el confort de marxa per a tots els ocupants, mantenint la dinàmica de conducció gràcies a la reducció del balanceig i a la millora de l'estabilitat en línia recta. Aquesta última actualització del Subaru Levorg 2019 també es beneficia de les millores que la marca ha introduït en la seva tecnologia de seguretat preventiva «Eyesight Driver Assist». Entre les millores introduïdes, el sistema de frenada d'emergència detecta encara més ràpid els vianants i ciclistes que circulen en la mateixa direcció. Quant a l'interior del Levorg 2019, s'ha actualitzat el sistema d'infoentreteniment amb una interfície d'usuari tipus smartphone, més fàcil d'utilitzar. Aquest nou sistema inclou Android Auto i Apple Car Play.

El nou Subaru Levorg 2019 està disponible en la seva versió d'accés Sport des de 27.900 euros, mentre que el preu de la versió Sport Plus ascendeix a 31.400 euros, i la versió més equipada de la gamma, anomenada Executive Plus, està disponible per 33.850 euros.

Eco bi-fuel versió de gasolina+ GLP

Per primera vegada, el Levorg ofereix l'opció d'escollir una versió ECO bi-fuel amb un increment del preu final de 1.750 euros més en cadascuna de les seves versions. A través d'aquesta versió, Subaru reafirma el seu compromís amb la protecció del medi ambient, contribuint així a millorar la qualitat de l'aire per les seves baixes emissions de partícules, diòxids de nitrogen i CO2.

Aquesta versió gasolina + GLP (gas liquat del petroli) pot circular indistintament amb els dos combustibles, oferint una autonomia excel·lent i un gran estalvi en el cost per quilòmetre. A més, es beneficia de l'Etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Amb aquesta versió del Levorg ja són cinc els models de Subaru que estan disponibles en versió ECO bifuel. Cal destacar que un de cada cinc Subaru venuts aquest 2019 a casa nostra ja són bifuel, una xifra que segueix pujant cada mes.