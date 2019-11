Citroën, tot al confort

Per demostrar-nos en què consisteix el seu programa Advanced Comfort, Citroën ens va proposar un viatge des de la seva seu a Villaverde (Madrid) fins a la bonica localitat d'Ayllón, a Segòvia, a bord dels seus C5 Aircross i C4 Cactus, explicant-nos després els motius pels quals tots dos models resulten tan còmodes en tota circumstància. Així, el programa bascula sobre vuit aspectes en què Citroën treballa des dels seus inicis: seients, facilitat d'ús, espais per guardar objectes, espai general, materials, qualitat de l'aire, acústica i suspensions.

Sigui com sigui, el cert és que tots dos models són summament còmodes en qualsevol ús, però és quan analitzem els perquès quan ens adonem de l'intens treball i desenvolupament que hi ha al darrere d'aquests aspectes per aconseguir-ho. Començant pels seients, direm quei altres escumes més gruixudes del que és habitual.

Tota l'ergonomia al volant s'ha desenvolupat buscant la facilitat d'ús en tots els comandaments, palanques i pedals. Els habitacles són plens de forats i guanteres per deixar-hi els nostres estris, i es busca sempre maximitzar l'espai interior disponible. A l'hora d'escollir els materials i recobriments, es busquen contactes naturals, tous i sedosos que inspirin qualitat, però que a més aïllin de sorolls i vibracions.

El mateix succeeix amb la ventilació i els filtres, que ens asseguren una bona qualitat de l'aire a l'interior, mentre que les suspensions, dotades d'amortidors progressius hidràulics -amb més de 20 patents- s'encarreguen no només de subjectar el cotxe, sinó de fer-ho d'una manera que ens aïlla, un cop més, dels sorolls, vibracions i moviments paràsits de la carrosseria, com si fos una catifa voladora. En resum, a ningú el pot sorprendre que d'un Citroën es digui que resulta molt confortable. Però cal aplaudir l'esforç i l'intens treball de desenvolupament que porta a terme la marca francesa perquè els Citroën siguin i continuïn sent, sempre, una mica més còmodes que els seus rivals.