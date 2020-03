Android Auto i Apple CarPlay distreuen més al volant que l'alcohol o el cànnabis

La interacció dels conductors amb els serveis d'assistència a la conducció de Google i Apple, Android Auto i Apple CarPlay, suposa una distracció a l'hora de conduir major encara que el consum de substàncies com alcohol o cànnabis, segons ha alertat un estudi.

L'associació independent de conductors i experts britànics IAM RoadSmart ha analitzat en una investigació les distraccions que suposen els sistemes actuals de infotainment per a vehicles, és a dir, d'informació i entreteniment per a conductors.

L'estudi, realitzat amb la col·laboració de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA), ha revelat que l'ús de controls tàctils dels sistemes de infotainment pot fer que els conductors apartin la vista de la carretera fins a 16 segons, més fins i tot que al xatejar.

El temps de reacció mitjà d'un conductor atent és d'un segon aproximadament, però l'ús de sistema Apple CarPlay mitjançant controls tàctils fa a les persones un 57 per cent més lentes a reaccionar, i un 53 per cent en el cas d'Android Auto.

En el cas dels controls per veu, el temps de reacció es redueix però segueix sent un 36 per cent més gran que el d'un conductor atent en el cas d'Apple CarPlay i un 30 per cent més gran en el d'Android Auto.

Aquestes dades són comparables el d'un conductor que utilitza aplicacions de missatgeria mentre condueix, el que alenteix en un 35 per cent, i en tots els casos són superiors a la pèrdua de reflexos per superar el límit d'alcohol permès (12%) o pel consum de cànnabis (21%), segons mostra l'estudi.

Així mateix, l'estudi d'IAM ha advertit sobre que els conductors que controlen funcions de navegació en marxa amb Apple CarPlay poden fer perdre velocitat i la posició del vehicle pot desviar-se fins a mig metre del seu carril, arribant fins als 0,53 metres en Android Auto.

Els conductors que van participar en l'estudi, a més, van estar fins a cinc segon més del que creien mirant les pantalles d'aquests sistemes en lloc de la carretera.

IAM sosté que aquests temps de reacció són superiors als recomanats per l'Administració Nacional de Seguretat de Trànsit d'Autopistes (NHTSA) -l'equivalent a la DGT al Regne Unit-.

Per això, l'associació ha reclamat a la indústria i al govern «provar de forma oberta i aprovar tots els sistemes de infotainment i desenvolupar estàndards consistents que ajudin a minimitzar la distracció del conductor», conclouen.