Volvo XC40 T5 Recharge, l'opció electrificada més lògica

La marca sueca Volvo sempre ha estat pionera en dos àmbits ben definits: seguretat i ecologia. Compromisos clars que es materialitzen en la versió híbrida endollable del nou Volvo XC40, anomenada Recharge i que vam tenir ocasió de conduir, tot dins de les mesures de seguretat i higiene que requereixen aquesta «nova realitat», que a mi m'agrada anomenar «realitat provisional».

Amb aquesta nova versió T5 Recharge la marca ha aconseguit ser el primer fabricant que ofereix en tota la seva gamma de models una versió híbrida endollable, amb l'objectiu clar que aquestes versions representin el 20% de la totalitat de les seves vendes d'aquest 2020.

DOS MOTORS TREBALLANT ALHORA

La versió que vam provar va ser la T5 Twin Engine, que combina un motor de gasolina turbo de tres cilindres i un motor elèctric. Mentre que el motor de gasolina d'1,5 litres de la família Drive-E té una potència de 132 kW (180 cv) i un parell màxim de 265 Nm entre 1.500 i 3.000 rpm, el motor elèctric desenvolupa una potència de 60 kW ( 82 cv) i un parell de 160Nm. La combinació de tots dos motors alhora ofereix una potència total de 262 cv.

Més endavant arribarà la nova versió T4 híbrida endollable amb 129 cv + 82 cv elèctrics. El sistema de propulsió compacte funciona com un híbrid paral—lel, és a dir, els dos motors poden propulsar el vehicle per separat o conjuntament.

El consum de combustible anunciat per la marca és de tot just 1,8-1,9 litres als 100 quilòmetres, amb un consum elèctric d'entre 15,6 i 15,9 kWh/100 km. El nivell d'emissions de CO2 oscil—la entre 41 i 45 g/km.

A més, aquest model també incorpora la limitació màxima de velocitat a 180 km/h, que fa poques setmanes va ser anunciada per a tota la gamma Volvo com a mostra del seu compromís ferm amb la seguretat i els zero accidents. En condicions reals de trànsit i combinant trams urbans, de carreteres convencionals i autopistes, vaig obtenir un consum mitjà de només 3,5 l/100 km, la qual cosa no està gens malament.



QUATRE MODES DE CONDUCCIÓ

Depenent del mode de conducció seleccionat (Hybrid, Pure, Power i Hold) i del nivell de càrrega de la bateria, l'XC40 endollable circularà en mode elèctric pur o utilitzarà el motor elèctric com a suport del motor de gasolina quan necessiti més potència. A més, el motor elèctric carrega la bateria amb l'energia recuperada quan es frena i exerceix la funció de fre motor. L'autonomia purament elèctrica del Volvo XC40 T5 Twin Engine en mode Pure oscil—la entre els 47 i els 50 km, en funció del tipus de pneumàtic.

La bateria es pot recarregar o bé mitjançant un cable de càrrega extern connectat a una presa de corrent domèstica convencional o bé en un punt de càrrega. El vehicle disposa d'una presa de càrrega a l'aleta davantera esquerra, i que es troba amagada per una tapa. Els temps de càrrega oscil—len entre tres hores (16A) i les nou hores (6A).