El primer Smart va veure la llum l’any 1998 amb el propòsit de revolucionar les ciutats. Ara la marca, després de signar una aliança d’empreses entre Daimler i Geely per llançar una nova generació d’automòbils, s’ha preparat per fer un salt de gegant i entrar de ple en el món dels SUV compactes. En el recentment celebrat Saló de Munic ja es va poder veure el Concept #1, un cotxe que vam poder observar (i tocar) en profunditat durant la seva presentació estàtica a Madrid.

Estem davant d’un nou Smart, ja que la seva creació està repartida en propoció 50/50 entre Daimler (que s’encarregarà del disseny) i la xinesa Geely, a càrrec de l’enginyeria i la fabricació. Aquesta nova generació no tindrà res a veure amb els Fortwo EQ i Forfour EQ de Mercedes-Benz.I quan dic res a veure és res literalment, ja que el cotxe serà un SUV compacte de 4,29 metres de llarg, elèctric i gestionat per una empresa absolutament independent: Smart Automobile, amb seu a la Xina.

El primer coTXe d’una nOVA era

Aquest SUV es vendrà en algunes concessions de Mercedes en un espai clarament diferenciat fins i tot dels Smart EQ. La fórmula de venda també serà diferent, perquè la nova Smart facturarà els cotxes al client fina i no als concessionaris, en els quals sí que estaran exposats els seus cotxes. Es tracta d’una fórmula d’agent i no de concessió, en la qual tots els processos de venda es podran fer exclusivament online.

És evident que no es tracta d’una evolució sinó d’una revolució. Smart creix i passa a ser una marca més madura i premium, amb un pla de creixement ambiciós. Destaca en el Concept #1 el posicionament de les rodes molt als extrems, la superfície de vidre de 360º, el sostre amb efecte halo i el frontal inspirat en un tauró.

Alberto Olivera, CEO de Smart Espanya, va apuntar que «es tracta d’un prototip molt proper a la producció, ja que aproximadament el 95 per cent d’aquest cotxe no canviarà respecte al què es posarà a la venda». S’estrenarà en el mercat xinès i es fabricarà a Hangzhou, amb la previsió que a finals de 2022 arribi al mercat europeu.

430 km d’autonomia

Els seus 4,29 metres de llarg, 1,91 d’ample i 1,70 d’alt no esperen modificacions, així com tampoc l’amplitud del seu espai interior, en el qual es mantindrà un disseny semblant al del Concept #1. Això sí, en el model final en comptes dels quatre seients individuals que es poden veure a les imatges s’incorporaran cinc places. Si s’espera, per contra, la incorporació d’un pilar central -el prototip no en té i el resultat és molt atractiu- i que les portes posteriors disposin d’una obertura convencional.

L’autonomia serà d’uns 430 km i el cotxe disposarà d’ajudes a la conducció segons les últimes tecnologies, a més de recursos com l’accés i arrencada del mateix amb el mòbil com a clau, ajustaments definits per a cada conductor, sostre panoràmic, una pantalla de 12,8 polzades (que serà de sèrie en tota la gamma) i actualitzacions de software de manera remota.

Caldrà esperar encara uns mesos per conèixer més detalls sobre aquest nou SUV de la recentment fundada Smart Automobile, però alguns punts ja ens han cridat molt l’atenció. I és que a més del seu disseny futurista, les rodes s’han disposat de la forma més espaiada possible per oferir més espai per als ocupants, té una gran superfície de vidre, l’habitacle està molt ressaltat i hi trobem un gran espai en els seients posteriors.