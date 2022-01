El pioner eS RENOVA

El Ceed és un model que sempre tindrà un espai molt especial en la història de Kia, ja que va ser el primer model dissenyat i fabricat a Europa i per a Europa. Després de catorze anys d’existència i de molts èxits, arriba el temps de la renovació de la tercera generació. Una nova època on, independentment dels canvis que introdueix la marca i que analitzarem posteriorment, cal destacar l’aposta del fabricant sud-coreà per mantenir els propulsors de gasolina i dièsel, a més de la hibridació. Evidentment no tots els models poden equipar el total de les motoritzacions disponibles, ja que en funció del tipus de versió podrem equipar unes o altres. Per exemple, l’acabat GT no disposa de propulsors dièsel, fet que sembla lògic.

El Ceed incorpora la nova imatge corporativa de la marca tant al capó com a la porta del maleter. La graella davantera també canvia, destacant en la versió GT Line les incorporacions laterals que fan la impressió que el para-xocs està tallat, accentuant el seu caràcter esportiu. També canvien els guarniments laterals, i una altra de les novetats és la incorporació de les llums led de sèrie. En els models superiors el disseny de la firma lumínica és especial, amb tres línies verticals que separen els llums d’encreuament o carretera dels de boira. Unes novetats que es traslladen també a la part posterior, que en aquests acabats llueix un disseny especial. Un interior mÉs tecnolÒgic A l’interior, i en un primer cop d’ull, el conductor té davant seu una instrumentació totalment digital de 12,3 polzades amb gràfics millorats, una relaxant selecció de colors i quatre temes per personalitzar-la, fins i tot un que canvia en funció de les condicions meteorològiques i la hora del dia. La pantalla central sense marc és de 10,25 polzades i inclou funcions d’infoentreteniment, navegació i connectivitat. Un altre dels aspectes destacables de la renovació és la incorporació de les darreres novetats en l’apartat d’ajuts a la conducció, conegut com a ADAS. Tot plegat, sistemes que fan la conducció molt més segura. La nova gamma Ceed ofereix als clients una àmplia selecció de configuracions de motorització amb potències que van des dels 100 CV fins als 204 CV, incloent-hi un híbrid endollable (PHEV) i sistemes mild-hybrid (MHEV). Els clients del Ceed també poden triar entre els motors turboalimentats de benzina o dièsel que es beneficien de la tecnologia Smartstream de Kia: de benzina amb 1.0 o 1.5 litres i dièsel d’1.6 litres. En aquesta ocasió la prova l’hem realitzat als comandaments de la versió benzina de 160 CV, que substitueix l’anterior de 140 CV i que disposa d’una caixa automàtica de set velocitats. I el cert és que cal reconèixer que el cotxe corre molt. El canvi és suau i les versions que disposen de lleves al volant permeten aprofitar al màxim un motor que, sens dubte, omple de satisfacció al conductor més exigent. La posició de conducció és còmoda, amb tots els reglatges habituals tant al volant com als seients i dues pantalles que ens faciliten tota la informació necessària, especialment si utilitzem el navegador. Un sistema que, per cert, agrairia un canvi de programari per tal d’evitar que la carretera i la ruta fixada no siguin del mateix color, ja que en un primer moment pot portar a la confusió. Això sí, és molt intuïtiu i predictible, avisant amb temps de les maniobres que cal fer. tres carrosseries Pel que fa als acabats, està disponible amb 5 portes, en la versió shooting brake Proceed i en el familiar Ceed Tourer, que també disposa de la versió híbrida endollable Tourer PHEV amb una autonomia en mode elèctric de 50 quilòmetres. Quant als preus, la gamma comença en 14.300 euros per a la versió tricilíndrica de 100 CV i arriba fins als 31.476 euros de la versió Proceed més potent 1.6 T-GDi amb 204 CV. Pel que fa a la versió híbrida endollable, el preu amb les ajudes de la marca i el pla Moves arrenca en 21.050 euros.