Aplicant la tecnologia QUATTRO

Audi porta molts anys formant conductors al nostre país. Per les diferents escoles de conducció que organitza la marca han passat ja més de 1.500 alumnes que, bé en circuit, bé sobre terra o sobre gel i neu, han millorat la seva tècnica de conducció i conegut, provat i experimentat l’avançada tecnologia que la marca dels quatre anells aplica als seus models.

Un bon exemple el trobem en els Winter Audi Driving Experience, uns cursos de conducció sobre gel i neu que la marca imparteix en diversos circuits instal·lats a les estacions hivernals de Sierra Nevada i Baqueira-Beret. Precisament ha sigut a l’estació d’esquí catalana a on hem pogut gaudir dels models esportius S i RS de la marca –amb els 600 CV de l’RS 6 Avant com a punta de llança- en unes condicions extraordinàries.

Els més de 40 anys que el fabricant alemany porta desenvolupant la seva icònica tecnologia de tracció a les quatre rodes quattro són el cor sobre el qual s’estructura tota una bateria d’ajudes electròniques a la conducció que permeten que, fins i tot els seus models més prestacionals, evolucionin amb seguretat sobre tota mena de superfícies.

Amb la tornada de la neu a les muntanyes aquests darrers mesos, els cursos de conducció Winter Audi Driving Experience han tornat a ser els protagonistes a les dues estacions d’esquí més passionals d’Espanya. I és que tant Sierra Nevada com Baqueira-Beret van donar la benvinguda a la gamma de vehicles Audi amb tracció quattro, que ja es pot conduir sobre la neu i el gel en circuits dissenyats per a aquest tipus d’esdeveniment.

En aquest marc incomparable els participants tenen la possibilitat de millorar la seva tècnica de conducció al volant d’alguns dels millors representants de la gamma quattro. Entre tots ells hi destaquen els Audi RS 3 Sportback; RS 4 Avant; RS 5 Sportback; el mencionat Audi RS 6 o fins i tot versions SUV com ara l’RS Q3 Sportback, que estan disponibles en funció de l’estació d’esquí triada.

Teoria y pràctica

L’objectiu d’aquestes activitats és treballar l’anticipació, l’agilitat i el temps de reacció en superfícies lliscants. Totes elles qualitats amb què els participants aconsegueixen millorar la tècnica i la seguretat al volant en una jornada especial i divertida.

En primera instància s’imparteix una classe teòrica per començar a adquirir les habilitats que permetin afrontar amb seguretat qualsevol imprevist a la conducció. Un cop superada la part teòrica és el torn de la pràctica. Ja al volant a les proves de conducció els participants aprenen a calcular la distància de frenada sobre la neu i el gel, a controlar i aprofitar les inèrcies per fer més segurs els canvis de direcció o a millorar la capacitat de gir en zones revirades.

Tot plegat es tracta d’una sèrie d’exercicis amb què també es descobreix el funcionament dels sistemes de seguretat activa i el potencial de la tracció quattro d’Audi, així com els beneficis dels pneumàtics d’hivern.

Per completar l’experiència, els cursos de conducció Winter Audi Driving experience tenen programes similars a cadascuna de les dues estacions d’esquí on s’imparteixen. Així, entre el 15 de gener i el 6 de març la pirinenca estació de Baqueira-Beret dona el començament dels cursos a les 08.00 hores per finalitzar amb un dinar a les 12.30 hores al Möet Winter Lounge. Els mateixos horaris se segueixen a Sierra Nevada, on els cursos també finalitzen a les 12:30 amb el corresponent dinar de grup a La Alcazaba.

El preu dels cursos de conducció Winter Audi Driving Experience a Sierra Nevada és de 240 euros per a clients Audi i de 300 euros per a la resta, incloent-hi 2 forfets gratuïts per gaudir d’una jornada d’esquí. A l’estació de la Vall d’Aran el preu és de 290 euros per a clients Audi i de 350 euros per als altres participants, incloent-hi el dret a un descompte en la compra de 2 forfets i la possibilitat de provar un equip d’esquí de la marca Salomon de forma gratuïta.