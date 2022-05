La mobilitat sostenible és un element fonamental de la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta aposta per reduir l’impacte de les emissions de CO2, el vehicle elèctric és una de les millors alternatives. L’oferta de cotxes elèctrics cada vegada és més amplia però, també, la de motos, un dels mitjans de transport favorits pels usuaris que fan desplaçaments urbans i interurbans de poca distància. En resum, un vehicle sostenible i ideal per moure’s per Girona.

Camps Motor, el distribuïdor oficial de Nissan i d’Isuzu a Girona situat a Fornells de la Selva, té cada vegada més en compte la mobilitat elèctrica i vol esdevenir en convertir-se en “un centre de mobilitat de referència pels gironins”.

Dins d’aquesta aposta, el concessionari ha incorporat en el seu catàleg les motocicletes elèctriques d’Ecomobility Green World, la marca hispano-alemanya que ha desenvolupat una gama d’escúters elèctriques d’alta qualitat, pensades per als usuaris que volen donar un pas endavant cap a la mobilitat sostenible.

Com són les motos elèctriques d’Ecomobility i quins beneficis ofereixen?

Les motocicletes d’Ecomobility que es comercialitzen a Camps Motor tenen dos tipus de motorització: les de 49 c.c. més pensades per a desplaçaments urbans per la ciutat i les de 125 c.c. per aquelles persones que necessiten un plus de potència per a desplaçaments interurbans.

Els dissenys són agradables i amb les últimes novetats del mercat. Per exemple, entre els models de 49 c.c. destaca l’E-Fun Pusa amb un estil clàssic molt treballat. En el cas dels models de 125 c.c destaquen la Tiger 7 o la l’E-Fun Puma, amb un estil molt transgressor i que són ideals per als desplaçaments entre ciutats.

Però, si hi ha una cosa a destacar de les motocicletes elèctriques, són els seus avantatges:

Estalvi econòmic: El motor elèctric té un manteniment molt més senzill ja que no compta amb peces utilitzades en els motors de combustió. Per tant, el seu manteniment també té un cost anual molt inferior. Tot i la pujada del preu de la llum, el preu del Kw segueix sent menys costós.

El motor elèctric té un manteniment molt més senzill ja que no compta amb peces utilitzades en els motors de combustió. Per tant, el seu manteniment també té un cost anual molt inferior. Tot i la pujada del preu de la llum, el preu del Kw segueix sent menys costós. Conscient amb el medi ambient: Una motocicleta elèctrica pot reduir les emissions de CO2 fins un 90% i pot carregar-se amb fonts renovables.

Una motocicleta elèctrica pot reduir les emissions de CO2 fins un 90% i pot carregar-se amb fonts renovables. Beneficis fiscals: Una moto elèctrica no paguen l’impost de matriculació, paguen menys en el de circulació i, en el cas d’empreses o persones autònomes, poden reduir fins el 30% del seu cost en la declaració de l’IRPF.

Quina autonomia té una moto elèctrica?

L’autonomia, la càrrega i la vida útil de la bateria d’una moto elèctrica és un dels factors més importants que tenen en compte les persones usuàries que decideixen apostar aquest tipus de vehicle. Aquest és un dels punts forts de les motocicletes E-FUN d’Ecomobility en tots els seus models i l’eficiència energètica és una de les seves senyes d’identitat.

Les seves escúters elèctriques munten bateries CATL amb 8 anys de garantía amb una autonomia de fins a 200 km, una vida útil de fins a 80.000 km i un temps de càrrega que varia entre les 4 hores i les sis hores segons el tipus de motorització. Aquestes xifres són de les millors del mercat per a vehicles d’ús urbà i interurbà.

Les motocicletes E-FUN d’Ecomobility utilitzen un endoll convencional de 220 volts. Aquest sistema pensa en l’estalvi econòmic i energètic pel dia a dia. “Són vehicles que no emeten emissions i que poden circular pels centres de les ciutats, també en aquelles zones declarades de baixes emissions”, asseguren des del grup Camps Motor.

Quin preu té una escúter elèctrica?

El preu de les motocicletes elèctriques d’Ecomobility comercialitzades per Camps Motor varien en funció de la motorització i de les prestacions que s’escullin. Així doncs els preus parteixen dels 2.000 euros als models de 49 c.c. i poden arribar fins els 6.000 euros en els models de 125 c.c. com és el cas de l’E-FUN Puma.

Aquest últim model, per exemple, va equipada amb un motor amb potencia de 9KW que arriba fins els 115 km/h, una autonomia de quasi 200 km, un espai pel casc sota el seient, assistència d’aparcament i una vida útil de la bateria de fins a 80.000 km.

Si vols més informació:

Pots visitar el seu web

Trucar per telèfon al 972 47 61 03

O visitar el seu concessionari