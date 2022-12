Seat ha fet un pas més en la reestructuració d’un model tan emblemàtic com és el León, ajustant-ne la gamma i adaptant-la a les demandes del mercat. Amb dos milions i mig d’unitats venudes el León es manté com un dels pilars de la marca de Martorell, destacant no només per la imatge i pel comportament dinàmic sinó també per disposar d’una varietat tecnològica molt completa de fins a cinc motors: híbrid endollable, híbrid lleuger, gasolina, dièsel i de gas natural comprimit. Les raons d’aquesta reestructuració la trobem en què el percentatge més elevat de comandes va orientat cap a versions d’entre 120 i 130 CV.

Relleu de potències. Seat ha decidit que el motor 1.5 TSI de 130 CV associat a una caixa de canvis manual de sis velocitats passi a convertir-se en la versió gasolina més potent, mentre que el motor de 150 CV desapareix de l’oferta i es destina al Cupra. Aquest motor de quatre cilindres integra el sistema de Gestió Activa de Cilindres (ACT) per maximitzar l’eficiència. Té un consum homologat d’entre 5,4 i 6,2 litres, amb unes emissions d’entre 124 i 139 grams de CO2. D’altra banda aquest motor ara es pot associar a la versió FR, mantenint-se també l’acabat Style com el d’accés. No passa desapercebut que aquests nivells d’acabat acaparin el 85% de les vendes del model compacte. Quatre talles d’equipament. Amb l’objectiu de millorar i alhora facilitar encara més l’oferta, el Seat León està disponible amb una sèrie de paquets anomenats XS, XM, XL i XXL (aquest últim només disponible per a l’FR amb canvi DSG), que suposen un notable avantatge econòmic pel seu reduït sobrecost. El preu de partida per al TSI 130 CV Style és de 26.810 euros, mentre que per l’acabat FR és de 28.590 euros. Per a la carrosseria Sportstourer cal afegir-hi 1.290 euros en cada cas.