Per a tot hi ha una primera vegada. Tot i haver provat tota mena de vehicles, mai abans havia sortit de viatge en camper. Per això explicaré l’experiència tal com la vaig viure, ja que a molts els pot servir de guia quan lloguin per primera vegada un d’aquests vehicles. L’oportunitat de conèixer aquest nou món ens la va oferir Iveco amb la Daily Camper.

Convé no espantar-se per les dimensions d’aquesta furgoneta camperitzada, ja que es condueix gairebé com un turisme normal. El seu motor dièsel de 2.3 litres i 156 CV, acoblat a un canvi automàtic de 8 velocitats, mou sense problemes el vehicle malgrat el seu gran pes i mida. A més a més, té uns consums molt continguts (durant la prova vam aconseguir una despesa de 8,8 litres/100 km). La Iveco Daily Camper ofereix tots els serveis que pot tenir un petit apartament: dos amplis llits de matrimoni; vàter, lavabo, dutxa amb aigua calenta i aigüera; un munt de calaixos i prestatges; aire condicionat i una nevera amb obertura doble. Tot això en un espai de 12 metres cúbics, en què mai sentim sensació d’angoixa. L’única cosa que no té aquest model és una cuina integrada. Una de les principals pors en aquest viatge era si passaríem fred a les nits, ja que vam viatjar en ple hivern. Doncs res més lluny de la realitat, ja que el sistema de calefacció es pot programar amb tres fases diferents i fins i tot vam passar calor. La Daily Camper té un bany complet al seu interior. La dutxa ofereix un servei excepcional amb aigua calenta i espai suficient com per rentar-se sense problemes. El lavabo també proporciona un bon servei per a la neteja diaria. Es pot utilitzar l’aigüera amb la seva pràctica aixeta practicable. El vàter és pràcticament igual al que podem trobar a casa, però amb líquid de WC en comptes d’aigua. Sens dubte, tornarem a repetir l’experiència de viatjar en un camper.