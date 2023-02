Potència sota control

La Volkswagen Driving Experience és el pla perfecte per a qualsevol amant del motor, ja que ofereix la possibilitat de perfeccionar la nostra tècnica al volant mentre ens divertim pilotant cotxes potents en contextos increïbles. I de tots els seus programes, la ‘R Ice Experience’ a Lapònia és la més exclusiva i completa, ja que no se m’acut cap altra forma més estimulant, ràpida i efectiva de millorar el nostre control sobre un cotxe que derrapant sobre un llac completament congelat.

Concretament van ser tres dies derrapant en un llac a la població sueca d’Arvidsjaur, sota les directrius d’un expert equip d’instructors i amb l’ajuda del doble campió del món de ral·lis Luis Moya. Aquest curs a l’àrtic s’anomena ‘R Ice Experience’ perquè es fa amb un dels cotxes més potents i esportius de la marca: el Golf R.

20 anys formant conductors.

Tot plegat amb l’afegit que en aquesta ocasió, i pel fet que fa dues dècades van néixer tant la Volkswagen Driving Experience com el Golf R, vam fer servir els Golf R 20 aniversari, que disposen d’una preparació esportiva específica en què sobretot destaca l’augment de potència de 320 a 333 CV.

També ens va acompanyar a l’experiència el Volkswagen ID.5 GTX, amb què vam comprovar que un elèctric també pot ser súper divertit de conduir. No es va mostrar tan àgil i dinàmic com el Golf R, però ens va sorprendre la velocitat que podia aconseguir sobre gel un cop ens vam acostumar al seu major pes i al seu brutal lliurament de parell immediat.

Ràpid i a prova de bombes.

Ja sabíem que el que Volkswagen Golf R era un cotxe potent i summament divertit de conduir; però desconeixíem com era de resistent. Rara era la tornada al circuit del llac gelat en què no passéssim per sobre d’un talús de neu per anar massa ràpid, atropelléssim alguna bola de gel o i fins i tot acabéssim estancats fora del traçat.

És a dir, que vam sotmetre els pobres cotxes a una tortura durant tres dies. I el resultat de tot això van ser algunes ratllades a la carrosseria i, en el pitjor dels casos, alguna reixeta partida. Ni una fallada mecànica, ni una avaria de gravetat, ni un para-xocs trencat.

I ja que parlem del Golf, no es pot obviar l’esportivitat de la versió R 20è aniversari. Com hem comentat abans, aquesta edició especial és més potent amb 333 CV, però a més també equipa el sistema DDC d’amortiment de duresa variable, el paquet R Performance (que augmenta la velocitat màxima fins als 270 km/h, inclou les llantes d’aliatge de 19’’ i un aleró posterior més gran per afavorir l’aerodinàmica), un interior amb cuir Nappa i unes sortides d’escapament signades per Akrapovic.

Ofereix quatre modes de conducció: Comfort, Sport, Race i Individual. I dins del Race és on es fa la màgia, ja que es disposa dels submodes ‘Drift’ per derrapar i ‘Special’, dissenyat per al circuit de Nürburgring-Nordschleife. Aquest últim és el que portàvem posat a les proves, ja que per derrapar sobre gel no cal res especial: només és necessari desconnectar completament totes les ajudes a la conducció. Una acció que, dit sigui de pas, vam fer de manera progressiva a mesura que anàvem sumant volte i més voltes.

Sense cap mena d’ajuts a la conducció, amb tota la potència de la versió 20è aniversari disponible i sobre un terreny tan imprecís i traïdor com el gel, el Golf R oferia un comportament excels. Amb la tracció a les quatre rodes, el gran treball dels diferencials i una direcció molt precisa, transmetia tal seguretat en la seva conducció que convidava a buscar els límits a cada volta.

Això sí, hi havia un element fonamental per fer-ho: els claus a les rodes. Els pneumàtics equipaven claus de 3,5 mil·límetres davant i 2 mil·límetres darrere, la mesura justa per tenir control sobre el cotxe sense impedir-nos fer grans derrapades.