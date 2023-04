La saga Audi e-tron ha crescut i el darrer model a veure la llum ha estat l’espectacular Q8 e-tron, que uneix tots els conceptes de sostenibilitat, personalització, disseny i prestacions. No hi ha dubte que aquest model és l’e-tron més sofisticat. Els canvis de disseny, especialment significatius a la part davantera, atorguen al Q8 e-tron una aparença moderna i refinada, sent fàcilment identificable com a model de propulsió totalment elèctrica gràcies al disseny de la carrosseria tant al frontal com a la part posterior.

S’ofereix amb dues carrosseries, la SUV convencional i la més esportiva Sportback, que principalment es diferencia de l’altra per la caiguda posterior del sostre i per la mida del maleter. La longitud total és de 4,91 m, 8,5 cm menys que la resta de variants del Q8. Tres versions i més autonomia. Un dels elements que millora significativament en aquest nou Q8 e-tron és l’autonomia, gràcies a la integració de noves bateries amb una estructura per capes que produeixen una major energia mantenint la mateixa mida ‘física’. Una altra dada a destacar de les bateries és la seva capacitat de recàrrega, amb potències màximes que han augmentat de 120 a 150 kW (en el Q8 50 e-tron) i de 150 a 170 kW (en els 55 i SQ8), de manera que en punts de càrrega ràpids aquests models poden passar del 10 al 80% d’energia entre 28 i 31 minuts, respectivament. La versió 50, els dos motors de la qual passen d’una potència total de 313 a 340 CV, té ara una bateria de 89 kWh de capacitat neta que li permet recórrer fins a 487 km (501 en el cas de la versió Sportback). Ja amb una bateria de 106 kWh de capacitat hi trobem, al següent esglaó, el Q8 55 e-tron, que manté el doble motor amb 408 CV i ofereix fins a 576 km d’autonomia (595 km a l’Sportback). Per la seva banda el topall de gamma SQ8 e-tron, que arribarà al mercat més endavant, disposa de 503 CV gràcies als seus tres motors i pot recórrer fins a 465 km (483 per a l’Sportback). Advanced i S line. El nou Q8 e-tron, que ja es troba a la venda al nostre mercat, ha simplificat al màxim la seva gamma. Així, actualment només es pot escollir amb dos acabats (Advanced i S-line) i amb un gran equipament tecnològic, de connectivitat i de seguretat, a més d’amb una sèrie de paquets opcionals agrupats per temàtiques (Confort, Premium i Black) que el situen al límit d’equipament entre els vehicles prèmium. A més, la tracció total quattro i la suspensió pneumàtica de sèrie, juntament amb els perfils conducció de l’Audi drive select (Auto, Confort, Dynamic, Efficiency, Individual, Allroad i Off-road) permeten a l’usuari disposar d’un vehicle molt apte per a cada circumstància. Gràcies a la suspensió l’altura de la carrosseria respecte el terra (de 176 mm) pot variar en un rang de 76 mm segons el programa escollit. Sense descomptes, la versió d’accés del Q8 e-tron (la 50) té un preu de 84.610 euros, quantitat que puja fins als 94.610 euros per al Q8 e-tron 55, tots dos amb acabat Advanced. Les variants S line pugen fins als 90.110 i 100.110 euros, respectivament, i les carrosseries Sportback tenen un sobrepreu de 2.500 euros a igualtat de motorització i equipament respecte la carrosseria SUV.