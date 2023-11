El cotxe és una compra significativa per a la gran majoria d’espanyols, que han de valorar atributs com el seu preu, grandària, fiabilitat, disseny i, des de fa uns anys, sistema de propulsió eficient i sostenible. Una preocupació que Hyundai ha solucionat amb la nova gamma Kona, disponible amb motors gasolina, microhíbrids, híbrid convencional i elèctric.

La segona generació del SUV compacte coreà ha crescut lleugerament, per a aconseguir una grandària final de 4,36 metres de llarg per 1,83 m d’ample i 1,58 m d’alt. A més, la seva distància entre eixos s’ha allargat fins als 2,66 metres, 60 mil·límetres més que es deixen notar en l’habitacle i la seva capacitat de càrrega, que passa de 374 litres als 466 litres del maleter actual.

Estem davant un model que compleix amb les expectatives quant a espai per a una família de quatre membres, però també per a parelles amb un estil de vida actiu que impliqui viatjar i utilitzar el cotxe en els seus recorreguts diaris.

Aquesta nova fornada no té res a veure, amb una absència total de la graella que concedeix protagonisme total les finíssimes tires LED diürnes. Els pilots es concentren en un altre mòdul situat als laterals, la qual cosa incideix en la sensació de volum i verticalitat del frontal.

El paracops és l’encarregat de concedir una certa refrigeració als models de combustió i les llandes aniran de les 16 a les 18 polzades (N Line). La saga segueix el mateix esquema minimalista, en el qual destaca la gran visibilitat de la luneta i el volum que genera els passos de roda posteriors eixamplats. En les versions N Line, les sortides de fuita són reals i el seu difusor és específic.

Més tecnològic.

L’Interior compleix amb les promeses futuristes de l’exterior, amb una millora notable en l’apartat de pantalles i experiència de conducció. Continua apostant per materials de plàstic dur en moltes zones, però compensa aquest ajust amb un sistema de pantalla doble de 12,3 polzades compatible amb Apple CarPlay i Android Acte, intuïtiva i de qualitat.

A més, manté la botonería per a accessos ràpids per a la climatització, llums d’emergència, volum del sistema i menús del infoentretenimiento. El selector de marxes s’ha reubicat després del volant, i en la consola central es troba una ruleta per als modes de conducció (Eco, Sport i Snow) i els seients calefactats de la versió N Line provada.

La teva vida, el teu Kona.

Per sort, signatures com Hyundai entenen que la transició té els seus passos i fins i tot velocitats, de manera que ofereix una gamma completa de propulsions en el seu model més versàtil: el Hyundai Kona. Aquells que puguin fer el salt a la mobilitat zero emissions disposen del model elèctric, disponible en les versions de 156 i 218 CV amb autonomies de 377 a 514 quilòmetres.

Com a opcions d’accés, estan els Hyundai Kona de gasolina 1.0 T-GDi amb microhibridació de 120 CV (ECO), i fins i tot dos motors sense electrificar de 120 CV i 198 CV (anteriorment 177 CV). En aquesta ocasió, el model provat és la versió híbrida convencional de 141 CV amb etiqueta ECO i canvi automàtic de doble embragatge i sis velocitats.

Aquesta última resulta l’opció més equilibrada quant a funcionalitat, practicitat i sostenibilitat, configurada mitjançant un motor atmosfèric 1,5 de 105 CV i un petit motor elèctric de 44 CV més. El seu consum homologat és de 5,5 litre de mitjana cada 100 km i, després d’un dia de circulació urbana, però també carretera i autovia, la dada final era exactament aquesta. Un punt a favor determinant davant la compra d’un vehicle, atès que fins i tot pot substituir al dièsel tradicional.