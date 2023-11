Que el futur és elèctric ho sap tothom i no queda cap dubte. Medi ambient i planeta obliguen. Encara que la clau d’aquest futur està en el camí, i vist el el que es veu, encara continuem caminant, malauradament, en un camí que es preveu molt llarg. Almenys aquesta és la idea que pot extreure un de la visita al Saló de l’Automòbil de Tokio (rebatejat després de la pandèmia com Japan Mobility Show), una mostra d’aquestes amb pedigrí del calendari, que enguany aposta també per fer un pas més convertint en un metavers enorme cada racó del recinte del Big Sight de la capital japonesa.

La mostra compta amb 69 anys d’història, amb una primera edició en 1954 que es va celebrar en el Hibiya Park. El saló va mantenir la seva anualitat entre 1954 i 1973, va passar a biennal entre 1975 i 1979 per a tornar a ser anual entre 2000 i 2005, tornant al format biennal des de 2007 fins avui (només es van saltar pel risc de la Covid-19 l’edició de 2021).

Enguany hi ha poca presència de marques europees (Mercedes-Benz i BMW). Només contingut de marques japoneses i alguna xinesa, com BYD. Les marques locals bolquen tot el seu entusiasme a mostrar la seva realitat elèctrica, encara que mantenen aquest petit reducte per a l’emocionalitat dels motors de combustió. La tecnologia, el cavall de batalla per damunt fins i tot del propi futur 100% elèctric, ha copat bona part de les novetats presentades. Tot això amb un marxamo extremadament futurista, mal senyal quan les marques parlen de dissenys ‘entranyables’. No és un metavers total, però gairebé.

El nou GTR

. La signatura patronejada per Makoto Uchida marca en l’electrificació total la seva aposta en aquest Japan Mobility Show, sobresortint per sobre de tot el prototip del nou Nissan GTR. De moment és un concept i li diuen Nissan Hyper Force, però apunta moltes de les referències per al nou superesportiu de la marca. I no, no serà de combustió si no elèctric, el prototip compta amb una potència estimada de 1.000 kW (1.359 CV), alimentant el propulsor amb bateries d’estat sòlid, sistema de tracció total e-4orce, difusor de dos nivells i amb el segell inconfusible de Nismo (la divisió de competició).

També es presenta l’Hyper Tourer, un model pensat per a portar un bon nombre de passatgers que avança les línies del que serà el nou Elgrand (tipus monovolum). Seients giratoris i un gran equipament tecnològic pensat per a les famílies. Mentrestant, el Nissan Hyper Punk és l’encarregat de revelar l’estil del nou Nissan Juke. Tots ells són dissenys de l’equip d’Alfonso Albaisa i de Giovanny Arroba i Ken Lee. Completa la mostra de Nissan el Sakura, un ‘key car’ elèctric que ens vindria de perles a l’Europa.

El futur de Toyota.

Toyota, una de les més potents del país del sol naixent, i referent en hibridació a nivell mundial (a més de la marca més venuda a Espanya en 2022), mostra a Tokio dos prototips 100% elèctrics. Sota l’argument d’unir electrificació total i intel·ligència artificial, els seus dissenys també deixen entreveure una mica d’emoció humana. Posar el cotxe al servei de l’home és la seva màxima. «Canviem el futur de l’automoció! Troba el teu futur», aquest és el lema.

La marca mostra el totcamí FT-3e i l’esportiu FT-Es. El primer d’ells és un model SUV carregat de tecnologia pensat pels urbanites que busquen alguna cosa més. L’FT-Es tracta de transportar-nos a un món més atrevit i amb reminiscències de competició. Ara els cotxes creixen en qualitat a través d’actualitzacions de programari, no de ficar-li més cilindres ni més cavalls. Aquest model argumenta disposar de controls de maneig intuïtiu per a oferir una «experiència immersiva al volant», tot això abrigallat amb un quadre de comandaments a baixa altura guanyant visibilitat. El nou Land Cruiser S’I el pick up EPU també il·lustren les novetats. Dins del grup japonès, Lexus ofereix el prototip del LF-ZC que sortirà al mercat en 2026, un model tipus berlina compacta i esportiva.

El somni d’Honda

. La marca destaca en el seu espai del Big Sight ‘Honda Dream Loop’ diversos models orientats a la mobilitat, quedant palesa també la seva vocació aeronàutica amb els Honda eVTOL i HondaJet. Ja sobre rodes, la signatura que presideix Toshihiro Mibe, presenta el Cruise Origin, un vehicle de conducció autònoma que entrarà a funcionar com a taxi al Japó en 2026.

També destaca el Sustaina-C Concept, un automòbil del segment A fabricat amb resina acrílica reciclada i reutilitzada. Completa la llista de novetats el CI-MEV, un microcotxe elèctric amb conducció autònoma pensat per a les ciutats. Encara que per als amants dels cotxes de ‘veritat’ també es pot contemplar el prototip del nou Honda Prelude.

Nou RX7.

Mazda fa una passejada per la seva història. Famós pel seu estil i les seves prestacions, l’MX-5 és el protagonista de l’estand de Mazda. La marca japonesa posa al dia el model amb la presentació de la seva quarta generació que s’estrena a nivell mundial, encara que per a joia el prototip que centra l’atenció en la mostra japonesa: el Mazda Iconic SP.

Es tracta d’un esportiu 100% elèctric amb doble motor rotatiu, inspirat en alguns elements de l’acabat de presentar Mazda MX-30 R-EV3. Estarem davant un RX7?

La marca Mitsubishi sorprenen a Tokio amb el llançament del D:X Concept, un crossover electrificat al 100%. També mostren el pick-up Triton que s’estrena al Japó, juntament amb una la gamma de models de la família Delica.

Els ‘key cars’

. Daihatsu, per part seva, no juga el seu partit a Europa, però no obstant això és un dels ‘players’ de nivell en aquest saló. Mostra diversos key-cars (models petits subcompactos) com l’Em Mo, l’Uniform i l’Osanpo, destacant també el prototip del Copen Clubsport.

Suzuki, per part seva, mostra en associació amb l’empresa SkyDrive de vehicles voladors un model volador que planegen comercialitzar a partir de la pròxima primavera. També presenten versions de l’enyorat Jimny.

Una altra de les marques clau del mercat japonès és Subaru que en aquest Japan Mobility Show es llueix presentant el model de vehicle aeri Subaru Air Mobility Concept, que forma parella amb el prototip de l’Sport Mobility Concept. Un cotxe i un megadron per a reforçar el compromís de la marca amb la mobilitat total aprofitant tots els medis possibles.