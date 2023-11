Tots els vehicles han de passar la ITV, però la durabilitat de la mateixa depèn de l'antiguitat del vehicle. Si et compres un cotxe nou, no l'hauràs de passar fins després de 4 anys de l'adquisició. Després d'aquests 4 anys, ja l'hauràs de passar cada dos anys i quan el vehicle tingui 10 anys, l'hauràs de passar anualment. Però, vols conèixer quins són els problemes més freqüents que fan que no la passis a la primera?

La nova normativa indica que, si tens un vehicle lleuger dedicat al transport de mercaderies, la ITV l'hauràs de passar cada sis mesos.

Segons l'AECA-ITV quan un vehicle és refusat, no és només per un únic defecte. Normalment, té diversos problemes a solucionar. Conèixer els problemes més comuns, pot fer-nos passar la ITV a la primera, si fem les revisions pertinents abans d'anar-hi.

Els problemes més comuns i que no et deixen passar la ITV a la primera

Emissions de contaminació

Rodes i suspensió

Llums i senyalització

Frens

Ara ja coneixes quins són els problemes més freqüents que fan que, els usuaris no passin la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). És per això que es recomana fer una revisió periòdica de manteniment al vehicle i a més, abans d'anar a passar la ITV s'ha de portar a un taller de confiança, per revisar que tot estigui correctament i així evitar, haver de passar per segona vegada per l'oficina tècnica.

Els vehicles més refusats són els autocars i els autobusos

Conduir i trobar-te a la Guàrdia Civil

Si no portes l'adhesiu de la ITV a la vista, el portes caducat o en portes més d'un i, et para la Guàrdia Civil, et pot posar una multa de fins a 80 euros. Aquesta quantitat és petita, però, si la Guàrdia Civil et para i veu que l'adhesiu de la ITV està manipulat, la multa pot oscil·lar fins als 12.000 euros i a més, pots anar entre 6 i 9 mesos a la presó.