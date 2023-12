Hi ha algunes conductes que no estan permeses a les benzineres espanyoles. Així com és totalment prohibit utilitzar el mòbil mentre condueixes, el dispositiu també ha de romandre a la butxaca mentre estàs en una benzinera. Aquesta pràctica pot ser perillosa i, més endavant, t'explicarem per què cal evitar-la, a més de per evitar sancions econòmiques.

Encara que ja és conegut gràcies a la insistència de la DGT i de la Guàrdia Civil en els darrers anys, parlar pel mòbil mentre condueixes està prohibit. No obstant això, subjectar amb la mà un dispositiu de telefonia mòbil mentre es condueix també comporta una multa, específicament de 200 euros i la pèrdua de 6 punts del carnet, ja que la nova normativa ho considera una infracció greu.

Això no és tot, ja que tampoc es pot fer servir el mòbil o altres dispositius tot i no tenir-los a la mà, ja que això també està sancionat amb una multa de 200 euros i la retirada de 3 punts del carnet de conduir. En resum, mentre condueixes, has d'evitar qualsevol distracció.

Potser et preguntes si pots fer servir el mòbil a la benzinera. La resposta és un rotund no. La raó principal és la seguretat, ja que les bateries dels telèfons mòbils poden produir petites espurnes (gairebé imperceptibles per a l'ull humà) que podrien encendre els vapors de benzina presents en una benzinera. Tot i que no és una recomanació dels establiments, l'article 115 del Reglament General de Circulació tracta la radiació electromagnètica d'aquests dispositius.

No obstant això, si et preocupa poder utilitzar el mòbil per pagar, en aquest cas sí que està permès. Tot i que pugui semblar una contradicció, els moments de major perill són quan es reben trucades. Si no fas ús del mòbil fins que hagis de fer el pagament, no hauries de tenir cap problema.

Si, malgrat les recomanacions de seguretat de les benzineres, ets de aquells que no respecta la normativa, has de saber que les multes que poden imposar-te els agents de trànsit o la policia per utilitzar el mòbil mentre reps combustible oscil·len entre els 100 i els 200 euros. La millor opció és deixar el mòbil de banda fins que vagis a fer el pagament i així estalviar-te possibles disgustos.