Durant els últims anys, les principals ciutats de l'estat espanyol s'han omplert de patinets elèctrics per diverses raons, i el preu i la versatilitat són les principals per les quals s'ha estès el seu ús. Tot i això, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat canvis en la normativa dels patinets elèctrics, sent aquesta una nova etapa per a aquests populars vehicles de mobilitat. S'acosta el comiat definitiu?

EL FUTUR DELS PATINETS ELÈCTRICS SEGONS LA DGT La DGT ha confirmat que a partir del 22 de gener del 2024, tots els VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) que es comercialitzin a Espanya han d'incloure un certificat per al seu ús que garanteixi el compliment amb certs estàndards de seguretat i rendiment. És a dir, si compres un patinet elèctric després d'aquesta data i no ve acompanyat del certificat, estaries incorrent en una sanció. No obstant això, per a tots aquells que tenen un patinet sense certificat, hi ha un període de gràcia que s'estendrà fins al proper 22 de gener de 2027. Podreu seguir utilitzant el dispositiu fins aleshores; a partir d'aquí sí que serà obligatori posseir un patinet elèctric amb certificat. La DGT ha conclòs que només dos laboratoris estan autoritzats per expedir lautorització de VMP: IDIADA Automotive Technology S.A. a Tarragona, i TÜV Rheinland Italia S.r.l. a Milà, Itàlia. Per a aquells que esteu interessats a certificar els vostres patinets, la DGT ha compartit un enllaç a la seva pàgina web a través del qual es poden verificar les marques i models que actualment disposen de certificat, incloent fabricants de renom com Cecotec, Xiaomi, Superpedestrian o Olsson, entre d'altres.