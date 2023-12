Kia i Lexus busquen ser el preferit dels lectors amb els EV9 i LBX

Amb l’inici de la votació Final del Cotxe de l’Any dels Lectors fa uns dies, seguim amb una petita presentació de cadascun dels sis candidats definitius a la vint-i-dosena edició d’aquests guardons de Prensa Ibérica.

Després de deu mesos de votacions mensuals, per les quals han passat un total de 30 novetats aparegudes al llarg de tot l’any, la pugna per emportar-se al premi està més oberta que mai .

El Lexus LBX, a fons

. En aquest repàs topem amb un SUV atractiu i compacte, amb motor híbrid d’1.5 litres i 136 CV . Proposa tracció davantera o total. La seva arribada oficial està prevista pel mes de febrer de l’any que ve. Aquest model representarà la nova porta d’accés a la gamma de Lexus. S’ofereix en el mercat amb uns preus que sonen molt interessants. Pel model bàsic la marca ofereix un preu des de 33.900 euros. El disseny és un dels seus punts forts, oferint un SUV molt proporcionat i elegant, amb 4,19 metres de longitud, per 1,83 d’amplada i 1,55 d’altura, on destaca un frontal molt agressiu, en línia amb el dels esmentats RZ i LM, que abandona la graella de doble punta en favor d’una amb forma trapezoidal, amb una nova signatura lumínica.

Mecànicament el nou Lexus LBX munta un únic i nou motor de gasolina híbrid no endollable, amb tres cilindres i 1,5 litres que lliura 136 CV i una nova i asseguren que molt eficient bateria de níquel-hidrur metàl·lic bipolar, que redueix el pes i grandària respecte a les d’ions de liti-. En les versions amb tracció total, un segon motor de baixa potència -la xifra de potència combinada es queda en els mateixos 136 CV- impulsa l’eix posterior.

Dinàmicament ofereix molt bones sensacions. Les suspensions són MacPherson davant i una barra de torsió posterior en els tracció davantera, mentre que els tracció total recorren a un esquema multibraç posterior. Lexus també ha fet un gran esforç pel que fa al pes, muntant capó d’alumini, aletes plàstiques i altres elements, fins a aconseguir un contingut pes total de 1.280 quilos, la qual cosa, al costat de la seva bona aerodinàmica, assegura una dinàmica de primer nivell i consums ajustats.

Kia EV9, un ‘gran’ elèctric.

El nou EV9 és un gran SUV familiar de 5,01 metres de longitud, amb un aspecte robust i imponent, gràcies al seu disseny de línies quadrades. Els moderns fars davanters i pilots posteriors posteriors li atorguen, a la vegada, una imatge avantguardista.

Amb una distància entre eixos és de 3.100 mm, ofereix un habitacle amb capacitat per a sis o set passatgers. La qual cosa no resta espai a un maleter en el qual la capacitat mínima és de 333 litres, podent aconseguir un màxim de 2.393 litres si s’abaten tots els seients. El maleter compta amb una àmplia porta gran posterior d’obertura automàtica i comandaments per a abatre i desplegar els seients posteriors electrònicament per guanyar comoditat.

Respecte al disseny de l’interior, continua la línia minimalista i tecnològica dels últims Kia, donant el protagonisme a tres grans pantalles, una instrumentació de 12,3 polzades principal sobre un quadre de comandament de la mateixa grandària, i una tercera de 5,3 polzades per a la climatització.

Un gran cotxe necessita un gran motor, per la qual cosa l’EV9 disposa d’un conjunt propulsor totalment elèctric que consta un motor en cada eix per a engtregar un màxim de 385 CV i 350 Nm, amb els quals pot accelerar de 0 a 100 Km/h en tan sols 5,3 segons. Aquests s’alimenten d’una bateria de 99,8 kWh, amb la qual l’EV9 pot recórrer fins a 505 quilòmetres.

Gràcies a la tecnologia de 800 volts el cotxe es pot carregar de manera ultraràpida amb potències de fins a 240 kW, per a recuperar gairebé 225 km d’autonomia en tan sols 15 minuts. A més, l’EV9 ofereix càrrega bidireccional per a poder alimentar elements externs. Aquest ‘gran’ cotxe elèctric té un preu que de 85.100 o 86.200 euros, segons les seves dues versions.