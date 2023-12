L’híbrid més endollable

La marca xinesa Great Walll Motors (GWM) vol desembarcar a Europa l’any vinent. I ho farà amb ambició i ganes de dominar el mercat. Per fer-ho, ha decidit que les seves marques Wey i Ora no vagin per lliure, sinó que es converteixin en línies de producte dins de la marca matriu GWM.

D’aquesta manera, l’any 2024 la signatura xinesa comercialitzarà a Espanya els GWM Wey 03 i GWM Wey 05, a més dels GWM Ora 03 i GWM Ora 07. Això sí, no hi ha data concreta pel seu llançament, però esperen que sigui duarant la primera mietat de l’any.

La punta de llança de la seva conquesta d’Europa potser és el Wey 03, un SUV híbrid endollable del segment C que pretén ser el líder en autonomia 100% elèctrica, amb ni més ni menys que 136 quilòmetres amb una sola càrrega, una xifra intimidant. Encara que la signatura xinesa també destaca d’aquest tot camí la seva tecnologia, qualitat i potència, amb un màxim de 435 CV.

Com diem aquest model se situa en el segment C-SUV amb 4,68 metres de longitud, 1,73 metres d’altura, i 1,89 d’amplada. Una batalla de 2,75 metres li permet oferir un generós interior, que també pugnarà per estar entre els més grans de la seva categoria.

A més de per les seves dimensions, el GWM Wey 03 és un SUV aparent i cridaner pel seu disseny sobri i elegant. Dos conceptes que es reflecteixen també un interior. L’habitacle transmet una gran sensació de qualitat general, amb materials tous i d’aspecte prèmium, bons ajustos, i acabats que la marca diu ‘artesanals’ encara que nosaltres no aniríem tan lluny malgrat ser més que destacables.

Però si per alguna cosa destaca l’interior és per la seva tecnologia. Sobre el quadre de comandament se situa una pantalla de 14,6 polzades i excel·lent resolució, en la part inferior del túnel central apunta un segon panell per a la climatització, i el conductor té davant una pantalla de 9,2 polzades que fa les vegades d’instrumentació amb gran informació, a més d’un head-up display al parabrisa.

Des de la pantalla principal es controlen tots els sistemes del vehicle: des de la il·luminació ambiental amb més de 256 colors; tots els gadgets d’infoentretenimient; els sistemes d’ajuda a la conducció amb un Nivell 2+ d’autonomia; i una infinitat d’elements de seguretat que li han permès conquerir les cinc estrelles Euro NCAP. Punts que arriben a resultar per moments molestos, ja que tant control de línies, gestos facials o velocitat, acaben per aclaparar al conductor si no s’anul·len els seus advertiments tant sonors com tàctils. Moltes vegades menys és més, i la discreció no és precisament una virtut oriental.

Motoritzacions

. El GWM Wey 03 s’ofereix amb tecnologia híbrida endollable i dos nivells de prestacions. El més punter combina un motor de quatre cilindres turboalimentat de 2.0 litres amb 204 CV, amb dos propulsors elèctrics més. El primer, integrat en la transmissió, entrega 163 CV i el segon, situat en l’eix posterior per a gaudir de tracció total, té 184 CV més. En total el cotxe ofereix 435 CV (325 kW) de potència i un par màxim de 685 Nm, amb el que pretén situar-se també l’el més alt del seu segment. També es comercialitzarà una versió d’accés de tracció davantera amb 367 CV i 500 Nm de par màxim. Tots dos s’associen un canvi automàtic de doble embragatge de nou relacions.

Però si per alguna cosa destaca el GWM Wey 03 més enllà de la seva potència és per la seva faceta elèctrica. Aquest PHEV pretén marcar una nova referència entre els híbrids endollables, amb una autonomia 100% elèctrica de 136 CV en la seva versió topi de gamma i 124 quilòmetres en la versió 4x2. A més, la bateria de 34 kWh signada per Svolt pot recarregar-se en temps rècord gràcies a una capacitat de fins a 50 kW en CC i 11 kW en CA.

No se sap quan aterrarà la marca GWM a Espanya i és molt complicat saber quan es comercialitzarà el Wey 03. La signatura xinesa pretén començar la seva marxa al nostre país en la primera meitat de 2024, però no descarten que la cosa s’allargui. Tampoc hi ha res concret sobre el preu del GWM Wey 03, encara que ens van avançar que la versió d’accés estarà entre els 45.000 i els 50.000 euros, mentre que el topall de gamma amb tracció total i 136 km d’autonomia superarà els 60.000 euros.