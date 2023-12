Els serveis medicalitzats tenen preferència a la carretera quan van amb una urgència, però, saps com t'has d'apartar perquè passin? Normalment, ens solem arraconar a un costat de la carretera amb el vehicle. El pas de les ambulàncies per autovies i autopistes sol ser senzill, però quan estem al mig d'una ciutat, què hem de fer? I si no hi ha espai o només hi ha un carril, podem saltar-nos el semàfor en vermell? Ens multaran, llavors?

Els vehicles amb una llum blava encesa tenen prioritat de pas per emergència Les càmeres dels semàfors Alguns semàfors, a les vies urbanes, duen una càmera darrera per tal de controlar el trànsit i les infraccions: ús de mòbil, passar pel pas de vianants quan està en vermell, control de velocitat, distintiu mediambiental o saltar-se un semàfor vermell amb el vehicle. La multa per saltar-te un semàfor en vermell és de 200 euros i a més, et treuen 4 punts del carnet de conduir I si vas en bicicleta, compte! Si et saltes un semàfor estàs posant la teva vida en perill perquè ets més vulnerable davant els vehicles de motor. Per aquest motiu, la multa que et pot caure si t'enxampen saltant-te el semàfor en vermell pot ser de fins a 500 euros. Com actuar quan trobem una ambulància en servei d'emergència a la carretera Si no ens podem arraconar a un costat de la carretera, podrem passar el semàfor en vermell. Tot i que, és molt important que quan ho facis, vigilis amb els vianants; presta atenció a les persones que puguin estar passant perquè són vulnerables davant el vehicle. A més, has de vigilar amb els altres cotxes o trencants, per tal de no tenir un accident. Així que, pots saltar-te un semàfor en vermell per deixar passar una ambulància o servei d'emergència quan vagi amb la llum blava, sempre que vagis amb compte amb els vianants i els altres vehicles. En cas que t'arribi una multa per haver-te saltat aquest semàfor, pots recórrer-la sense problemes al Servei Català de Trànsit o la DGT (Direcció General de Trànsit) si resideixes fora Catalunya. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona