El fred ha arribat per quedar-se una temporada. La baixada de temperatures i les gelades que estem vivint en els últims dies pot provocar que el nostre cotxe deixi de funcionar correctament. A més, si hem d'agafar el cotxe a la matinada o relativament aviat i, el tenim aparcat al carrer, segur que el tindrem amb el vidre gelat i entelat. Engegar el cotxe quan fa molt fred, també pot ser una tasca molt complicada. Avui et deixem els trucs per aconseguir engegar el motor, tot i estar fred.

La importància de l'anticongelant

Primer de tot, a part de revisar altres factors importants al teu cotxe com les rodes o l'estat del parabrisa, és essencial que li donis una ullada al nivell dels líquids i, concretament, a l'anticongelant. El líquid anticongelant, també conegut com a líquid refrigerant, aconsegueix que la temperatura del motor del teu vehicle sigui la correcta independentment del temps que faci al carrer.

Perquè et facis a la idea, a l'hivern, aquest líquid evita que algunes peces del motor es congelin o pateixin més per les baixes temperatures i les gelades, mentre que a l'estiu compleix la funció oposada aconseguint que el motor no s'escalfi en excés i pugui patir una avaria.

Com evitar el gel

Sens dubte, la millor recomanació que et podem donar perquè el teu vehicle no pateixi durant l'hivern és que aconsegueixis una plaça de garatge, ja que no només evitarà les baixes temperatures sinó que no hauràs de gratar el gel del parabrisa als matins. No obstant això, com que no tothom se'l pot permetre o no està disposat a pagar per això, hi ha altres consells que pots tenir en compte.

En primer lloc, i si parlem d'una motocicleta, el millor és que abans d'anar-te'n a dormir la tapis amb una funda, si en tens, per evitar que el gel la cobreixi del tot. Si parlem d'un cotxe, pots posar una cortina de dutxa vella, un tros de tela o una estoreta al parabrisa per aconseguir que no es congelin.

Així arrencarà el teu cotxe

Encara que el gel, d'una manera o altra, és tan inevitable com el fred, pots lluitar contra això amb alguns trucs senzills. En primer lloc, perquè el teu cotxe arrenqui has de saber de la importància de la bateria. Si el fred us ha afectat durant la nit és possible que al vostre vehicle us costi arrencar en estar pràcticament congelada. I et preguntaràs, què hi puc fer?

Doncs, encara que soni una mica primitiu, la pots escalfar tu mateix. Amb un assecador de cabells (sense acostar-lo massa) o amb uns draps calents que hagis escalfat al teu microones aconseguiràs que la temperatura de la bateria sigui l'adequada i faci un menor esforç en arrencar. A més, tenir els llums i altres sistemes (ràdio, calefacció) apagats també seran de gran ajuda.

És important que, abans de res, no mantinguis la clau fent contacte durant massa temps, ja que podries fer que la bateria perdi energia, i això és just el que no volem si intentem fer que el cotxe arrenqui.