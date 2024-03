Per què les matrícules espanyoles mai no tenen vocals?

Tots els vehicles que circulen per la xarxa viària porten, almenys, una placa de matrícula que els identifica. Tot i que el normal és veure una en la part davantera i una altra en la posterior, existeixen algunes excepcions, com les motocicletes. No obstant això, si hi ha alguna cosa que tots els vehicles tenen en comú és que en les seves matrícules mai trobaràs una vocal. Per què?

Modificar la matrícula

Encara que existeix una normativa molt ferma referent a les matrícules i fer qualsevol tipus de modificació en elles és considerat per la DGT com una infracció molt greu, hi ha alguns tipus de plaques que segurament no has vist mai, i és que en alguns països modificar-les és legal i els propietaris fins i tot paguen una autèntica milionada per tenir una lletra o paraula concretes.

A Espanya, la DGT permet modificar el fons de la matrícula incloent dissenys geomètrics que no alterin el conjunt de les lletres i els números i que permetin veure'ls correctament. El marc també pot ser modificat amb publicitat o alguna altra paraula o frase; i el material també pot variar entre metacrilat o metall, però oblida't de posar les lletres o números que tu vulguis o colors cridaners, perquè està completament prohibit.

Les vocals

Com hauràs pogut observar, les matrícules actuals dels vehicles estan compostes per quatre números i tres lletres, disposats en una mateixa fila (en general). Els caràcters estan col·locats de tal forma que puguin fer-se el major nombre de plaques possibles sense repetir-ne cap.

Aquesta composició, quatre números i tres lletres, comença amb el 0000 i acaba en el 9999, de manera que es poden fer fins a 10.000 combinacions diferents amb aquests números de quatre xifres, que es combinen amb les lletres que els segueixen. No obstant això, com és lògic, arribarà un moment en el qual les possibilitats s'acabin i calgui idear un nou mètode o repetir matrícules.

El que si que hauràs pogut observar és que cap matrícula -a excepció de les provincials antigues- té vocals. Això es deu bàsicament al fet que des de la DGT intenten evitar la formació de noms propis, sigles o paraules malsonants, com podria ser “BEA”, “EDU” o “ANA”. Les consonants “Q”, “Ñ”, “LL” i “CH” tampoc estan incloses per evitar que siguin confoses amb altres caràcters, com el número “0” o la lletra “N”.