Et portem la solució perquè els lladres no es puguin endur les llantes del cotxe

Mantenir el vehicle en bones condicions suposa fer revisions periòdiques. Durant les revisions podem observar com estan les nostres rodes i podem, a més, escollir si volem fer-hi algun canvi estètic. Canviar de llantes és un dels canvis més sol·licitats; però, si a més, li afegim una femella antirobatori? T'ho expliquem!

El que molts no saben és que a moltes parts del país hi ha lladres disposats a robar aquelles llandes que considerin de valor (sobretot les de marques conegudes o les de cotxes d'alta gamma), per la qual cosa no estaria de més tenir una solució davant aquests robatoris. Et presentem la solució; més avall t'explicarem en què consisteixen les anomenades femelles antirobatori.

Modificacions al cotxe

A l'hora de passar la ITV és possible que examinin el teu cotxe a fons per assegurar-se que està a l'estat correcte, però això no és tot: els tècnics de la ITV també comprovaran que els elements externs i estètics del teu cotxe estiguin homologats i compleixin amb la normativa. Aquestes són les parts que, en general, pots modificar:

Llantes: Normalment, el manual del fabricant inclou els tipus de llandes i pneumàtics que pot portar el teu cotxe. Si no incompleixes aquestes mesures (especificades a la targeta ITV) no tindràs problemes a l'hora de passar la revisió.

La solució contra els robatoris de llantes / @ fanjianhua

Tub d'escapament: Ha d'estar sempre homologat, complint amb la normativa de decibels i amb la d'emissions .

Ha d'estar sempre homologat, Alerons : A l'apartat de l'aleró del darrere, no tindràs problema si aquest no sobrepassa les mesures del vehicle, és a dir, no pot ser ni més ample, llarg o alt que el teu cotxe. A més, les seves arestes no poden ser tallants i el metall com a material està completament prohibit.

: A l'apartat de l'aleró del darrere, no tindràs problema si aquest no sobrepassa les mesures del vehicle, és a dir, A més, les seves arestes com a material està completament prohibit. Pintura: Pots pintar o envinilar el teu cotxe sense cap problema de cara a la ITV.

Femelles antirobatori

Les femelles que subjecten les rodes dels vehicles solen ser universals, per la qual cosa es poden treure sense problema amb qualsevol clau de tub. No obstant això, hi ha algunes femelles que compten amb capçals únics, per la qual cosa no serveix qualsevol eina per poder treure-les. Es tracta de les femelles antirobatori, i pots comprar-les tant a internet com a pràcticament qualsevol concessionari o taller.

Aquestes femelles funcionen exactament igual que les convencionals, però, com et dèiem abans, tenen un capçal únic i venen amb una clau que permet treure-les i posar-les quan les compres. Es tracta d'una molt bona opció per evitar possibles robatoris, encara que has de tenir en compte que perdre la clau es pot convertir en un autèntic desastre, ja que no podries treure les femelles, per la qual cosa et recomanem que la cuidis i la tinguis ben localitzada.