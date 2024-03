Mesures a l'hora de viatjar en cotxe per Setmana Santa

Ahir, dimecres 27 de març va començar la segona fase de l'Operació Especial de Trànsit de Setmana Santa duta a terme per la DGT, i si tens pensat moure't per Espanya aquests dies és possible que et trobis amb alguna retenció a la carretera. Tot i això, si ets dels que no suporta els embussos, et portem a continuació les hores clau perquè puguis viatjar evitant-los i les mesures per evitar qualsevol ensurt amb el teu vehicle.

Prepara bé el viatge

Abans que te'n vagis de vacances és molt important que revisis el teu cotxe correctament per no portar-te ensurts quan estiguis conduint, ja que moltes de les avaries que es donen en els trajectes llargs poden ser evitades amb un correcte manteniment. Això és el que hauries de revisar:

Llums: Regula-les correctament i assegura't que il·luminen bé, sobretot si viatges cap al tard.

Regula-les correctament i assegura't que il·luminen bé, sobretot Pneumàtics: E l dibuix ha de ser d'almenys 1,6 mm, per la vostra seguretat i per les multes i no han de presentar esquerdes o deformacions. Si plou (com està pronosticat per a aquesta Setmana Santa) el dibuix hauria de ser de 3 mm.

E per la vostra seguretat i per les multes i no han de presentar esquerdes o deformacions. (com està pronosticat per a aquesta Setmana Santa) Escombretes: Una altra de les coses més importants per veure bé és tenir les escombretes en bon estat, ja que s'encarregaran de netejar el teu vidre quan plogui .

Una altra de les coses més importants per veure bé és tenir les escombretes en bon estat, ja que Bateria: Els canvis de temperatura poden haver fet malbé la vida de la vostra bateria, cosa que podria resultar que el cotxe no arrenqués correctament.

poden haver fet malbé la vida de la vostra bateria, cosa que podria resultar que el cotxe no arrenqués correctament. Líquids: revisa bé el nivell d'oli, de líquid refrigerant i del líquid de frens.

Les millors hores per viatjar

Ho creguis o no, hi ha algunes hores en què viatjar és molt més senzill de cara a evitar les retencions a la carretera. Tanmateix, això no ha de fer que tinguis menys cura quan condueixis, ja que els perills sempre hi són i has de mantenir tots els teus sentits en la conducció quan et posis al volant. Aquí et deixem alguns consells per viatjar aquesta Setmana Santa: