La classificació del Marroc per als vuitens de final del Mundial de Qatar, que serà el rival d’Espanya, no només es va celebrar a Rabat, Casablanca, Tànger o Marràqueix, sinó a ciutats catalanes, com Barcelona, Mataró, Reus i Figueres, on els residents originaris del país, van sortir al carrer per festejar l’èxit del seu equip de futbol.

Els aficionats marroquins que viuen a Barcelona es van concentrar principalment a la plaça de Catalunya, amb crits, càntics esporàdics i manifestacions, que van transcórrer pacíficament i en un ambient molt festiu, tal com va passar a les capitals del Maresme, el Baix Camp i l’Alt Empordà. De tota manera, com que dimarts vinent és festiu i el partit enfronta espanyols i marroquins, en previsió de celebració després de la victòria, d’una afició o l’altra, els Mossos d’Esquadra han preparat un dispositiu especial durant i després del duel de vuitens entre els representants de ‘la Roja’ i els lleons de l’Atles. Tanmateix, és molt diferent la situació que s’està vivint les últimes hores a les xarxes socials. Així, Twitter s’està omplint de missatges de contingut racista i xenòfob de molt mal gust per part d’aficionats espanyols que es burlen de la selecció africana amb comentaris molt inapropiats a quatre dies del duel a Qatar.