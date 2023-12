Ja comença el període de Quines de Nadal. Aquest passat cap de setmana se'n va dur a terme en diversos municipis catalans, però la ronda forta començarà a partir del cap de setmana vinent. Així doncs, us deixem el llistat de les quines de la província de Girona perquè pugueu anar a les que més il·lusió o gràcia us facin.

Compartir moments de riures i xerrades amb familiars o amics, mentre gaudeixes d'una tarda de joc i atzar, amb centenars de persones, pot ser inoblidable. Els dies clau en què se celebren quines són Nadal, Sant Esteve, Any Nou i Reis. Tot i que, com hem comentat hi ha molts altres dies que se'n celebren. A més, també en podeu trobar de nocturnes i de picants. Apunteu!

Divendres 22 de desembre

4a Quina eròtica a l'espai cívic de Can Gibert, a les 20 hores

Dissabte 23 de desembre

Quina de Brunyola al polivalent de Can Illus, a les 20 hores

Quina de Vilajuïga al pavelló municipal, a les 17 hores

Quina de Bescanó al pavelló d'esports, de 18 a 21 hores

Quina de Palafrugell al centre Fraternal, a les 18 hores

Quina de Llançà al pavelló municipal d'esports, a les 19 hores

Quina de Palau-Saverdera al centre cívic, a les 19 hores

Quina de Viladamat al local social, de 18 a 21 hores

Quina de Cassà de la Selva al pavelló polivalent, a les 22 hores

La setmana que ve us portarem un llistat amb les quines per les festes de Nadal. Gaudiu molt i que tingueu molta sort!